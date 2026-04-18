Marcelo Gallardo podría quitarle el 'puesto' a Manuel Pellegrini

Pepe Jiménez Sevilla, 18 ABR 2026 - 14:22h.

En Chile defienden a Pellegrini de la afición del Betis: "Se olvidan de lo que les ha dado Manuel"

El nombre de Marcelo Gallardo gana fuerza en Chile como seleccionador

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El futuro de Manuel Pellegrini en el Betis, tras la eliminación en la Europa League y la suma de resultados irregulares, es altamente incierto, pero no solo podría perder su sitio en Sevilla, sino que además podría perder el futuro de su puesto en Chile, donde ahora aparece el nombre de Marcelo Gallardo como alternativa.

Recién separado de River Plate, Marcelo Gallardo, como aquella vez en la que también salió del club argentino, se ha convertido en uno de los nombres más atractivos en el mercado de entrenadores y en Chile le señalan como alternativa para el puesto.

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Claudio Borghi, exseleccionador chileno, aseguraba que "es un técnico con experiencia, no en selecciones, pero sí en equipos. Es un muy buen nombre. No sé si económicamente está al alcance de la selección chilena, pero también surge ahora lo de Pellegrini".

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El argentino, de momento, no se ha pronunciado al respecto -como es lógico- pero su nombre sigue ganando fuerza en un país que parece empezar a perder la paciencia con Manuel Pellegrini, que renovó su contrato y sigue jugando para decidir si se marcha a la selección.

Manuel Pellegrini, de momento, sigue siendo el favorito

A pesar de ello, es evidente, Pellegrini sigue siendo el favorito. Ídolo en su país, siguen muy atentos las evoluciones del técnico en el Betis y todas las noticias sobre un posible cese en el Benito Villamarín han despertado nuevamente el interés por su figura.

Si Manuel Pellegrini finalmente acaba marchándose, a buen seguro, su nombre será relacionado rápidamente con el banquillo de Chile, pero de momento el ex del Real Madrid sigue pensando en verdiblanco y hasta que los resultados no digan lo contrario, seguirá haciéndolo hasta el final de su contrato.