Ha fallecido a los 80 años a causa de problemas cardíacos

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Muere Mircea Lusescu. El rumano, que hasta hace apenas cinco días era el seleccionador de Rumanía, ha fallecido este martes a los 80 años de edad en Bucarest a causa de problemas cardíacos que forzaron su dimisión el pasado 2 de abril.

"El Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest informa que hoy, martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20.30 (17.30 GMT), se ha declarado el fallecimiento del señor Mircea Lucescu. El señor Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y jugadores de fútbol rumanos más laureados, el primero en clasificar a la selección nacional de Rumanía para un Campeonato Europeo, en el año 1984. Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en el corazón, como un símbolo nacional. ¡Que descanse en paz!", han informado los servicios médicos a través de un comunicado.

Mircea Lusescu, leyenda de Rumanía

Lucescu había dejado el cargo de seleccionador tras sentirse indispuesto durante un entrenamiento con el equipo nacional, que a finales de marzo había perdido contra Turquía en una de las semifinales de la repesca europea para el próximo Mundial 2026.

La Federación Rumana de Fútbol (FRF) expresó su dolor al perder al entrenador que marcó toda una época. "Nuestro fútbol pierde hoy no solo a un brillante estratega, sino también a un mentor, un visionario y un símbolo nacional que llevó la bandera tricolor a las más altas cimas del éxito mundial", escribió FRF en sus canales oficiales. Según la FRF, Lucescu dejó "un legado colosal, difícil de igualar en la historia del fútbol".