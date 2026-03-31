Jorge Morán 31 MAR 2026 - 13:19h.

El seleccionador habló del que podría ser el último Mundial de Messi

El exfisioterapeuta del Barça y la gestión de Leo Messi: "Es difícil decirle 'no' a estos jugadores"

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El Mundial 2026 se plantea en Argentina como el último que disputará Leo Messi. Después de conquistar Qatar, la albiceleste sueña con lograr su segunda estrella consecutiva y sabe que parte de ello pasará por el nivel que tenga el ex del Barça y PSG en el terreno de juego. En un año que viene siendo de transición para los campeones, con varios jóvenes entrando poco a poco con la absoluta, el futbolista de 38 años sigue siendo la gran referencia del equipo de Lionel Scaloni.

Y no es para menos. Su edad es sólo un número y aunque lleve ya varias temporadas en el Inter de Miami, alejado de las grandes potencias, Messi sigue siendo el número uno. Es por ello que su importancia es vital en un equipo en el que Scaloni ha sembrado la duda durante la previa del partido ante Zambia.

Scaloni mete 'miedo' con Leo Messi

Preguntado por Leo Messi y lo que podría ser su último torneo internacional, Scaloni sembró la duda con su presencia en Estados Unidos, México y Canadá. "Lo importante es que ya se ganó el Mundial. Es importante que venga y lo disfrute, si es que al final decide venir", comenzó diciendo. "Lo importante es que disfrute de estar en un Mundial, que teóricamente es el último, aunque no me atrevo a decir esa palabra", expresó.

"No hay otra palabra, lo importante es que disfrute y la voy a seguir repitiendo. Cuando dejas de jugar, todas esas cosas desaparecen, especialmente un Mundial. Yo solo jugué uno y todavía lo recuerdo. Imagínate, es inolvidable", recordó el técnico de la albiceleste.

Scaloni además aconsejó a Messi sobre su presencia y la presión que ya no tiene tras lograr el triunfo en Qatar. "Lo único que puedo decirle es que lo disfrute, que esté con sus compañeros, que lo tome tal y como es. Por supuesto, ya sabemos que es competitivo, no hay ninguna duda de eso, pero debería disfrutar porque se ha ganado el derecho a decidir y ver cómo se dan las cosas, sin esa presión de tener que ganarlo", apuntó el técnico.

"Ya dije antes que no tenía que ganarlo, y ahora que ya lo ha hecho, con más razón aún: que vaya y lo disfrute. Porque no solo nosotros, los argentinos, queremos verlo, todo el mundo quiere verlo entrenar y jugar. Eso es lo que todos esperan", zanjó el seleccionador.