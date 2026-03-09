Miguel Casado 09 MAR 2026 - 08:37h.

El cuadro rojinegro se alzó con el título ante Fluminense

Flamengo se proclamó campeón del Campeonato Carioca tras ganar en penaltis a Fluminense en final, en un encuentro que terminó sin goles durante el tiempo reglamentario. Apenas unos días después del despido de Filipe Luis y en el debut de Leonardo Jardim, el equipo rojinegro se consagró como el máximo ganador de este torneo con su 40º triunfo.

La sorprendente destitución del exjugador del Atlético de Madrid tras ganar 0-8 en las semifinales al Madureira provocaba que el actual campeón de la Copa Libertadores afrontase la final lleno de tensión. Filipe, desde su llegada en 2024, había tocado el cielo de Sudamérica con Flamengo, además de haberse alzado con una liga, una Supercopa y una Copa.

Pero la tensión que comenzó durante las negociaciones por una renovación y supuestas conversaciones con otros equipos terminó explotando el martes, cuando Jardim le relevó en el cargo. Y cuatro días después hizo los deberes ante los de Luis Zubeldía.

Victoria en penalti y triplete brasileño para Flamengo

En los primeros cinco lanzamientos de la tanda de la final, Fluminense comenzó con ventaja gracias al portero tricolor, Fábio, que atajó el disparo de Luiz Araújo. Sin embargo, el argentino Agustín Rossi mantuvo con vida a su equipo al detener el cobro de Claudio Rodrigues ‘Guga’ Gomes, dejando la serie igualada.

La tanda regular de penaltis se saldó con empate y los equipos accedieron a la ronda del K.O., que acabó con un exitoso disparo de Léo Ortiz y una nueva atajada de Rossi al chutazo de Otávio.

Tras un inicio de año irregular, en el que dejó escapar dos finales (la Supercopa de Brasil con Corinthians y la Recopa Sudamericana contra Lanús), el Flamengo alcanzó con esta victoria su séptimo tricampeonato estatal, 'olvidándose' de su ya extécnico Filipe Luis, que ahora busca una nueva oportunidad, previsiblemente en Europa.