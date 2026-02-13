Redacción ElDesmarque 13 FEB 2026 - 16:34h.

El exjugador del Celta confesó que se enteró al ir al médico por otro asunto

Mauricio Pinilla ha sorprendido a todos al confesar en el programa 'Marca Personal de la Metro TV' que está atravesando por un cáncer. Lo hizo en medio de una charla con Fernando Solabarrieta y Luka Tudor. Le preguntaron por cómo se encontraba en la actualidad y por los problemas personales por los que estaba pasando cuando saltó la enfermedad que estaba padeciendo.

“Les voy a contar un momento importante que estoy viviendo. Me detectaron una prostatitis y terminé en la clínica. Me hicieron un montón de exámenes por unas manchas que me aparecieron en la piel y me detectaron cáncer de piel”, comenzó diciendo.

"Lo pasé muy mal, estuve cuatro días en la clínica donde me hicieron todos los exámenes”. El exjugador del Celta y actual comentarista televisivo relató cómo había sido el proceso tras comunicarle la triste noticia. “Es la primera parte y me tienen que quemar estas manchitas. Se deberían resolver ya en un corto plazo. Estoy con un tratamiento, sí, estoy haciendo la terapia correspondiente para que esto se solucione. Pero bueno, mucha exposición al sol, los entrenamientos”, dijo al respecto.

A pesar del varapalo que esto supone, Pinilla asegura que está "espectacular" tras pasar cuatro días ingresados sometiéndose a pruebas. Ahora comienza un tratamiento. Desde ElDesmarque le deseamos una pronta recuperación.

El paso de Mauricio Pinilla por España

Mauricio Pinilla es un histórico del fútbol chileno. Formó parte de una de las selecciones más potentes en su historia. En el 2014 a punto estuvo de eliminar a Brasil en el Mundial. Un disparo suyo acabó estrellado en la madera y quién sabe si de haber acabado dentro la historia hubiera sido distinta. En el fútbol español también se le recuerda, tuvo un paso breve por el Racing de Santander en donde disputó 13 encuentros y también por el Celta de Vigo. Apenas disputó seis partidos con la entidad viguesa.

En 2021 se retiró del fútbol profesional a sus 37 años y ahora es comentarista y presentador en Chile.