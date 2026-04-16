Alberto Bravo 16 ABR 2026 - 17:35h.

Claudio Giráldez ha apostado por Yoel Lago en el eje de la zaga

Giráldez confía en vivir una noche "histórica" con el Celta: "Si tenemos que pasar 8-4, lo firmo"

Compartir







VigoCelta de Vigo y Friburgo han hecho oficiales los onces titulares con los que saltarán, aproximadamente en una hora, al césped del estadio de Balaídos para disputar la vuelta de los cuartos de final de la Europa League. Los de Claudio Giráldez buscan protagonizar una remontada histórica levantando los tres goles de desventaja con los que volvieron de Alemania. Estas son las alineaciones confirmadas de Celta de Vigo y SC Friburgo este jueves 16 de abril en Balaídos.

Once titular del Celta

El Celta sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rueda, Javi Rodríguez, Yoel Lago, Marcos Alonso, Óscar Mingueza; Matías Vecino, Ilaix Moriba; Fer López, Borja Iglesias y Ferran Jutglà.

Claudio Giráldez, en la previa del partido, señaló que "cuando Balaídos es una caldera, cuando los jugadores están convencidos, todo es mucho más fácil que salga". "Es lo que queremos vivir, una noche histórica, y para eso necesitamos la mejor versión de todos. Sentimos que todo el mundo cree, y eso es fundamental para nosotros", confesó.

Avanzó el técnico que "tenemos que jugar valientes, mucho más enérgicos en la presión, ser capaces de circular la pelota más rápido. Voy a sacar un equipo ofensivo porque hay que hacer goles, porque sabemos que tenemos que asumir, en algunas situaciones, cierto riesgos".

También subrayó Claudio Giráldez que "es importante que apretemos bien, que salgamos de esa presión que hicieron a pares en la ida, que seamos valientes para apretar la pérdida en campo rival. Y luego será fundamental tener el acierto para que puedas embocar tres goles en un partido".

Once titular del SC Friburgo

El SC Friburgo sale con un once titular formado por Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggstein, Manzambi; Beste, Suzuki, Grifo; y Matanovic.

Julian Schuster, entrenador del Friburgo, aseguró que "mi mayor deseo es llegar a las semifinales. No vamos a especular, intentaremos ser nosotros mismos. Confío en que mis jugadores no se dejen intimidar por el ambiente que habrá en el estadio".

Schuster recordó lo sucedido en el Metropolitano, donde el FC Barcelona estuvo cerca de remontar el 0-2 que había logrado el Atlético de Madrid en el Camp Nou. «Cualquiera que haya visto ese partido se habrá dado cuenta de lo rápido que puede cambiar un resultado de una eliminatoria», avisó el técnico del Friburgo.

El alemán también confirmó que el centrocampista suizo Johan Manzambi está recuperado de la lesión que sufrió ante el Mainz. "Johan entrenó con normalidad esta y podemos contar con él si así lo consideramos".