eldesmarque.com 16 ABR 2026 - 14:49h.

El ruso confiesa que darle la vuelta a la eliminatoria va a ser "muy difícil"

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VigoAlexander Mostovoi, una de las grandes leyendas del celtismo, sigue sin encontrar explicación a lo sucedido hace una semana en Alemania. El Celta de Vigo perdió 3-0 ante el Friburgo en el Europa-Park Stadion. Aunque el ruso cree, con la boca pequeña, que se puede remontar apunta a que "va a ser muy difícil, muy difícil" a pesar de calificar al Friburgo de Julian Schuster como "un equipo normalito".

"De verdad que no reconocí al Celta, no sé qué le pasó al equipo y a los jugadores", aseguró Mostovoi este mismo jueves en Radio Marca. El exjugador ruso aún no da crédito a lo que vio en el partido de ida de los cuartos de final disputado en Alemania.

Mostovoi insistió en lo inverosímil de la derrota celeste ante el Friburgo: "No sabía que iban a perder a un equipo normalito, pero 3-0 es bastante". Por ello reconoce que darle la vuelta al marcador en Balaídos "va a ser muy difícil, muy difícil". El ruso, que nunca más regresó a Vigo después de jugar en el Celta, también confiesa que tampoco conoce en profundidad la realidad del Celta: "Es difícil hablar ahora porque llevo muchísimos años sin venir a Vigo".

Para el 'Zar' marcar pronto un gol puede ser clave para meter presión al Friburgo en Balaídos: "Todo el mundo sabe que cuanto antes marcar el primer gol mejor y luego ya intentar el segundo, porque en el fútbol todo es posible" y aunque no vaya a estar en Vigo "yo desde Rusia también voy a estar como si estuviera en el campo".

Sabe Alexander Mostovoi que sigue siendo una leyenda en el Celta de Vigo pero que Iago Aspas le ha superado como el mejor jugador de la historia del club: "Puede ser que sea Iago Aspas, un poquito Iago Aspas".