El aviso de Alberola Rojas en la tanda de penaltis que resurgieron los fantasmas del doble toque en el Atleti

Saray Calzada 21 ABR 2026 - 10:31h.

Alberola Rojas advirtió a sus compañeros para que estuvieran atentos al doble toque en la tanda de penaltis

Alberola Rojas, en el foco ante la final de Copa del Rey: "Es injusto señalar siempre tanto a los árbitros"

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La RFEF ha publicado un vídeo con momentos de Javier Alberola Rojas en el partido de la final de la Copa del Rey. Por primera en España un colegiado tenía una cámara en su cuerpo integrada para ver cómo viven ellos el encuentro. Desde cómo se gestiona una cartulina amarilla a la tanda de penaltis. Los espectadores han podido conocer su visión de la final y hay un detalle que no ha pasado desapercibido.

Una vez hecho el sorteo para ver dónde se tiraba y quién comenzaba tirando, el Atlético de Madrid era el primero en comenzar pateando. El encargado de lanzar el primer penalti era Sorloth. Alberola advirtió a Marrero que si se adelantaba de la línea y lo paraba no serviría de nada. El noruego colocó el balón y antes de que este lanzara el colegiado pidió a sus compañeros que estuvieran atentos: "Cuidado con el doble toque".

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Los fantasmas del doble toque regresaron a La Cartuja

Escuchar esto para algunos atléticos es revivir lo que pasó en la Champions en la temporada pasada con Julián Álvarez en la Champions contra el Real Madrid en la tanda de penaltis. Se resbaló justo al patear y Szymon Marciniak decretó que había tocado dos veces y anuló el lanzamiento. Ese hecho pasó a la historia del fútbol y provocó que la IFAB cambiara la regla. Introdujo cambios en la redacción y con ello conlleva a que se aplique de otra forma.

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Alberola pidió a sus compañeros que estuvieran atentos a ese asunto, pero en este caso no fue necesario revisión ni cambió el destino del Atlético de Madrid en una tanda de penaltis. Los fallos de Sorloth y Julián Álvarez sumado al acierto de los donostiarras hicieron que perdieran la final y con ello la primera oportunidad que tienen de alzarse con un título esta temporada.