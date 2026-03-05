La camiseta de los jugadores de la Real Sociedad en honor al 'poliki, poliki' de Pellegrino Matarazzo

Celia Pérez 05 MAR 2026 - 09:06h.

Tras conseguir el billete a la final de la Copa del Rey

Orri Óskarsson canta su canción de Copa en Anoeta y la afición enloquece: "Es brutal"

La Real Sociedad se convirtió anoche en finalista de la Copa del Rey tras imponerse al Athletic Club en el derbi de semifinales. Con el 0-1 obtenido en la ida en San Mamés y el 1-0 de Anoeta, los de Pellegrino Matarazzo han obtenido el pase a la final que hace soñar a toda una afición. La llegada del técnico estadounidense ha conseguido dar un giro radical al equipo y hacerlo soñar con cotas mayores. Su ya famoso poliki poliki (poquito a poco) se ha hecho un himno en un equipo que se ha plantado en la final de Copa que se disputará en Sevilla el próximo 18 de abril.

Hace poco más de un mes que Pellegrino Matarazzo sorprendía a todos en rueda de prensa con su primera respuesta en euskera. A la pregunta de si de si la Real podía comenzar a ilusionarse con disputar puestos europeos, el estadounidense respondió conciso: "Poliki, poliki (poco a poco). Mi enfoque en este momento tiene que ver con el rendimiento porque nuestro rendimiento nos dará la posibilidad de victorias. Es demasiado pronto para hablar de clasificación o fijar cualquier objetivo".

Y es cierto que la Real va poco a poco, pero las sensaciones que desprende el equipo provoca que sea inevitable que la ilusión desborde a toda una afición txuri urdin. Tal calado tuvo su primera respuesta en euskera, que tras conseguir el pase a la final, el club y jugadores han convertido su ya famosos 'poliki, poliki' en un lema. En redes sociales, la Real ha publicado una imagen de todos sus jugadores junto al texto "Poliki poliki aurrera beti" (poquito a poco, siempre adelante), a lo que también se unió la imagen de los futbolistas como Carlos Soler, Oyarzabal o Gorrotxategi, tras el partido con una camiseta de celebración en la que se podía leer exactamente el mismo texto.