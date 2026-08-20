Alineación confirmada del Getafe CF para la ida ante el Partizan en Conference League

Alberto Cercós García 20 AGO 2026 - 20:05h.

El Getafe quiere dejar encarrilada la clasificación definitiva a Conference League

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El Getafe quiere dar esta noche un primer paso hacia su regreso definitivo a Europa. El conjunto de José Bordalás recibe al Partizán de Belgrado en el Coliseum en la ida del play-off de la Conference League, una eliminatoria que decidirá el acceso a la fase liga del torneo y que supone mucho más que un simple compromiso europeo para los azulones. Después de seis temporadas alejados de las competiciones continentales, el conjunto madrileño está a dos partidos de volver a codearse con Europa y pretende aprovechar el factor campo para encarrilar una eliminatoria que tendrá su desenlace el próximo 27 de agosto en Belgrado. La oportunidad llega, además, apenas unos días después del duro golpe sufrido en el estreno liguero, con la contundente derrota por 3-0 ante el Alavés en Mendizorroza.

Bordalás no se guarda absolutamente nada y apuesta por un once con nombres importantes y varias de las incorporaciones que deben marcar el nuevo proyecto. El regreso de Enes Ünal es uno de los grandes focos de atención de un equipo que necesita recuperar sensaciones después de la derrota en Vitoria. También destaca la presencia de Francho y Johan Mojica, dos de las novedades que Bordalás incorpora desde el inicio para una cita en la que la intensidad y la experiencia pueden resultar determinantes.

El Getafe afronta, por tanto, una auténtica noche europea con la obligación de cambiar rápidamente el chip. La derrota ante el Alavés dejó malas sensaciones, agravadas por la expulsión de Kiko Femenía, pero el duelo ante el Partizán ofrece la posibilidad de empezar de cero y demostrar que aquel resultado fue un accidente.

El rival serbio llega con ritmo competitivo y después de superar al Tobol con un contundente 5-1 global, por lo que los azulones deberán ofrecer su mejor versión desde el primer minuto. Ganar en el Coliseum y, sobre todo, evitar encajar puede ser clave para viajar a Belgrado con ventaja. El premio es mayúsculo: superar esta eliminatoria permitiría al Getafe volver a una fase liga europea seis años después.

Los onces en el Coliseum: