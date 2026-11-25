El cuadro italiano se impuso 1-0 al AEK y ya es tercero en la Fase Liga

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Luis Milla ya sabe lo que es marcar en la Champions League. El centrocampista español firmó su primer gol con el Como 1907 este martes en la quinta jornada europea. Y qué gol: desde fuera del área, cerca de la escuadra y decisivo para dar el triunfo a los suyos ante el AEK de Atenas, afianzando su posición en la tabla para meterse directamente entre los ocho primeros de la Fase Liga.

A los 57 minutos y con 0-0 en el marcador, Milla recibió el esférico en la frontal del área de Martin Baturina. La acción fue rápida, justo lo que demandaba para que la defensa griega no se le echara aún más encima: control con la diestra y disparo con la diestra. Un disparo que desembocó en un golazo cerca de la escuadra.

Fue el único gol del partido, clave para que el Como durmiera en tercera posición en la Champions League, con 12 puntos de 15 posibles en su haber. Un papel sobresaliente en la máxima competición europea, a la espera de lo que suceda en los próximos encuentros.

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Cesc Fábregas bromea con vender a Luis Milla "por 20 millones"

Tras el encuentro, a Fábregas le preguntaron por Milla y bromeó con darle salida por el triple de lo que costó en el próximo mercado invernal: "Fichamos a Milla por 6 millones e igual en enero lo vendemos por 20", dijo entre risas. "La trayectoria de Luis Milla ha sido ascendente y es una gran figura en el vestuario. Todo el mundo lo quiere, es fundamental", agregó, ya en un tono más serio.

Tras cuatro años en el Getafe, Milla llegó al Como el pasado verano a cambio de sólo 6 millones de euros. Con 32 años recién cumplidos, el español se ha convertido en una pieza clave de Fábregas: titular en 13 de los 17 partidos disputados hasta ahora, entre ellos todos los de Champions. Ha participado en todos los encuentros y es el sexto jugador de la plantilla con más minutos (1113') en este primer tercio de campeonato.