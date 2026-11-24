Triunfo de los turcos tras un gol rocambolesco

"¿Lamine Yamal se ha quedado en casa jugando al GTA VI?"

Compartir







El Galatasaray ha logrado este martes su tercer triunfo en la Fase Liga de la Champions League. Lo ha hecho en casa, ante el Aston Villa, en un partido completamente plano y casi sin ocasiones que se acabó decidiendo en el tramo final tras una jugada rocambolesca. Deniz Gül fue el autor del único tanto del encuentro, cabeceando a la red con algo de fortuna mientras Nico Jackson le golpeaba en la cara y le rompía la nariz.

Gül había entrado en el 62' y acabó decidiendo el duelo en el 77'. Tras un córner y tres rechaces, el sueco metió la cabeza para impulsar el balón hacia la portería. El esférico se coló entre las piernas de un defensor y acabó en el fondo de las mallas para elevar el 1-0 definitivo al marcador.

El caso es que mientras remataba, Nico Jackson le propinó una dura patada en la cara. Gül celebró el gol sangrando, probablemente con la nariz rota y pidiendo las asistencias de los médicos. Estuvo cerca de 4 minutos fuera del terreno de juego y se tuvo que poner una extraña venda en la cabeza, cubriéndole también el cuello, para completar el partido, pues el técnico decidió no sustituirle porque apenas acababa de entrar.

PUEDE INTERESARTE Más de 40 bengalas en Dortmund; el Betis alerta a sus aficionados de las graves consecuencias

El Galatasaray asciende en la Champions League

Con este triunfo, el equipo turco se coloca en 13ª posición con 9 puntos, aunque todavía se tiene que disputar casi la totalidad de la jornada. Por contra, el Aston Villa firma su segunda derrota consecutiva en la máxima competición europea y también se queda con 9 puntos, aunque de momento ocupando la séptima posición.

En el otro partido vespertino, el Bodo/Glimt ha ganado 1-0 al LASK y alcanza los 7 puntos, confirmando el fortín noruego de su estadio y elevando sus opciones de acceder al playoff de dieciseisavos de final.