Asís Martín 07 MAY 2026 - 07:40h.

Clasificación de la plaza extra de Champions League tras pasar el PSG ante el Bayern

El Athletic ha sido el único que ha dejado sin marcar un solo gol al PSG de Luis Enrique

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BilbaoEs evidente que la temporada del Athletic Club ha sido muy complicada y ha estado muy lejos -sobre todo- de las expectativas que se tenía al comienzo de ella con tres victorias consecutivas en LALIGA en el mes de agosto. Pero la tercera participación del conjunto de San Mamés en la UEFA Champions League ha sido de lo más potable de la última campaña de Ernesto Valverde, que ya sabe que se despedirá de la afición el domingo 17 de mayo -ante el Celta de Vigo- en la Catedral a partir de las 19.00 horas.

Pero más allá del milagro de Bérgamo, que fue difícilmente explicable en términos futbolísticos, los ocho puntos del Athletic, que se quedó a uno de pasar a la ronda de playoffs, hablan de una meritoria participación en la liga de campeones, ya que su fase de grupos fue muy complicada.

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Poco debate: el Athletic tuvo el sexto camino más difícil de toda la Champions, pasaron 7 de 8 rivales al play off por el título

De hecho de ello habla el que la gran final de Budapest la van a disputar dos conjuntos que pasaron por San Mamés, el PSG de Luis Enrique, el vigente campeón que defenderá su corona en Hungría al que por cierto el Athletic fue el único equipo que ha dejado con la portería a cero en toda la competición más importante de clubes del mundo con Unai Simón imperial, y el Arsenal FC de Mikel Arteta, que tomó San Mamés en la primera jornada de esa fase con un cómodo (0-2).

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Pero es que además los propios datos corroboran que el Athletic no tuvo ninguna suerte en el sorteo realizado para su regreso a la Champions 11 años después. Ya que las estadísticas de UEFA demostraban que tuvo el sexto camino más complicado de los 36 equipos participantes, un baremo que se tomaba midiendo todo lo que habían hecho todos los conjuntos contra sus rivales salvo en sus propios partidos.

Por tanto, ahora que el Athletic puede acabar incluso en Europa, aunque no estará fácil, porque generalmente suele perder gas en la recta final de las competiciones ligueras, cuando además ya tiene cierta tranquilidad tras salvarse de cualquier problema en Mendizorrotza, no hagamos de menos su Champions League.

Un camino que fue realmente complicadísimo para los bilbaínos con un exceso de 'cocos' en los bombos, incluido el Borussia de Dortmund del alma de Edin Terzic, el nuevo míster alemán firmado en Bilbao por dos campañas, o la visita al Newcastle United inglés en el recordado Saint James Park de los tiempos de Jabo Irureta.