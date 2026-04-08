Saray Calzada 08 ABR 2026 - 11:48h.

Van der Vaart ha sido muy crítico con Vinicius tras su partido contra el Bayern

Decepción en el madridismo, pero sin perder la fe en la remontada: "Iremos con todo a ganar"

Compartir







Vinicius fue uno de los jugadores que salió señalado del partido contra el Bayern de Múnich. El brasileño falló una ocasión clara cuando estaba solo ante Neuer. Pudo escuchar algún pito tímido en el Bernabéu, pero no ha sido la única crítica que ha recibido en las últimas horas. Un exjugador del Real Madrid lo ha hecho. Ha sido Rafael Van de Vaart en 'Ziggo'.

El neerlandés ha criticado duramente la actitud del brasileño en el área cuando se tira e intenta forzar el penalti. "Vinicius es horrible. Me molesta hasta el extremo cuando lo veo. Me parece super triste porque es un jugador fantástico",

PUEDE INTERESARTE El Real Madrid se 'agarra' a Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos para remontar ante el Bayern

"Pero desde que recibe un pequeño empujón, se tira, esperando ver una tarjeta roja para el adversario y luego se levanta como si nada hubiera pasado. Es esa parte la que me parece triste de él", dijo sobre Vinicius.

Vinicius y su conexión con Arbeloa

El jugador del Real Madrid está teniendo una temporada irregular. No se ha visto ese nivel que estuvo a punto de darle su primer Balón de Oro. Aparece con fogonazos y ante el Bayern estuvo algo errático sobre todo en la definición de cara a portería. Con Arbeloa parecía haber vuelto a su mejor versión, pero no consigue la regularidad que se espera de él. Confesó en la previa al partido de Champions que con Xabi Alonso no tenía conexión, algo que era evidente y se vio sobre el terreno de juego.

"Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando. Es el club de mi vida y aprovecho cada oportunidad. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles ni cuando llegué y aún era joven y sin cabeza. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo. Los mejores jugadores siempre dan la vuelta", dijo sobre su actual entrenador.