Miguel Casado 31 MAR 2026 - 15:16h.

La predicción de una bruja en el programa de la mujer del '8' madridista

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Conforme han ido pasando las semanas, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa ha ido carburando y ahora afronta el tramo final y definitivo de la temporada un buen estado de forma. En una semana se medirán al Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League, una competición llena de mística para el equipo del Santiago Bernabéu.

Pero pese a haberse hecho con la Copa de Europa en 15 ocasiones, los madridistas aún no se acostumbran al favoritismo y las dudas sobre si su equipo será capaz de repetir la hazaña una vez más crecen y crecen.

Igual ocurre con los futbolistas y sus entornos. Y así lo ha demostrado Mina Bonino, la mujer de Fede Valverde, que durante un episodio de su programa La Mina de la Gente ha recurrido a la bruja Úrsula para saber cómo le irá a los merengues.

El futuro del Real Madrid en la Champions

Entre bromas con los argentinos y el mate, Úrsula echa las cartas en el vídeo compartido en Instagram y el resultado seguro que agrada a los aficionados blancos. "El corte es bueno, ahora vamos a ver en profundidad, que es donde se va a ver. Estará reñido. Se van a tomar decisiones, me imagino que estratégicas o en cuanto a lo que son los partidos, con firmeza. Aquí sale un chico joven, que toma decisiones por su cuenta, pero que favorecen a las que se toman en conjunto", augura,

"Sí, se llevan la victoria a casa, porque aquí está la copa", sentencia la bruja ante la alegría de Bonino.

¿Y cómo irá el Mundial?

Aprovechando la presencia de la vidente, Mina quiso conocer cómo irá en el Mundial a la selección de su país, Argentina, pero también a España y a Uruguay, el equipo de su marido.

En el caso de la albiceleste, irá "regular", aunque empezarán con el pie derecho. "De primera mano la cosa va a ir bien. Luego va a haber una situación injusta, dentro de lo que va a ser ya su etapa final dentro del Mundial. Y eso va a ser lo que les va a sacar del Mundial, pero por una situación injusta", añade.

A nuestra nación le irá algo peor. "Van a empezar muy, muy bien, pero desgraciadamente van a palmar", dice Úrsula. Pero, sin embargo, Uruguay promete... "El corte sale bien. Con estas cartas, ganará", afirmaba.

Con la Champions y el Mundial en el palmarés de Fede Valverde, Mina iba un paso más allá: "Si gana Uruguay el Mundial, vamos a tirar otra porque me tengo que ir vistiendo. Tengo que comprar un traje para el Balón de Oro, boludo".