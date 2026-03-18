El Newcastle pide penalti de Cancelo y Mateu Lahoz se acuerda del Sevilla: "Era menos"
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Mateu Lahoz recordó la acción de Sow en una polémica en el Barça - Newcastle
Han pasado ya unos días desde el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Sevilla en el Camp Nou, pero hay acciones que, a pesar del paso de las horas, aún se recuerdan. Una de ellas, lógico, es la que protagonizaron Cancelo y Djibril Sow, que acabó siendo el primer penalti para los azulgranas, y que ha servido a Mateu Lahoz, excolegiado español, para analizar lo vivido este miércoles ante el Newcastle: "Era menos".
Agonizaba el primer tiempo en el Camp Nou cuando Elanga, bigoleador en la cita de Champions, caía dentro del área tras cruzarse con Cancelo. El juego se detenía y el árbitro, con la ayuda del VAR, revisaba la acción.
Mateu Lahoz, comentarista ahora en Movistar, advertía que, según su criterio, "el contacto es insuficiente", pero quiso recordar que, hace días, se pitó algo semejante a favor del Barça. "Lo que es la vida. A Cancelo le pitaron el otro día uno ante el Sevilla que era menos y ahora se ha librado en Champions League".
"Cancelo dio un paso más el otro día y eso me crea la duda", comentaba previamente recordando la semejanza entre la acción que le pitaron a Sow y la que, esta vez, no le señalaron a Cancelo en la Champions League.
Como decíamos, han pasado horas y días, el resultado no podrá modificarse, pero parece que la acción de Sow no se ha olvidado y que, pasen semanas o meses, seguro que será debatida y discutida cada vez que se recuerde.