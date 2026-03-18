Pepe Jiménez Sevilla, 18 MAR 2026 - 19:38h.

El CTA confirma el fallo de De Burgos Bengoetxea clave en la lucha por no descender: "Es errónea"

Mateu Lahoz recordó la acción de Sow en una polémica en el Barça - Newcastle

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Han pasado ya unos días desde el enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Sevilla en el Camp Nou, pero hay acciones que, a pesar del paso de las horas, aún se recuerdan. Una de ellas, lógico, es la que protagonizaron Cancelo y Djibril Sow, que acabó siendo el primer penalti para los azulgranas, y que ha servido a Mateu Lahoz, excolegiado español, para analizar lo vivido este miércoles ante el Newcastle: "Era menos".

Agonizaba el primer tiempo en el Camp Nou cuando Elanga, bigoleador en la cita de Champions, caía dentro del área tras cruzarse con Cancelo. El juego se detenía y el árbitro, con la ayuda del VAR, revisaba la acción.

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Mateu Lahoz, comentarista ahora en Movistar, advertía que, según su criterio, "el contacto es insuficiente", pero quiso recordar que, hace días, se pitó algo semejante a favor del Barça. "Lo que es la vida. A Cancelo le pitaron el otro día uno ante el Sevilla que era menos y ahora se ha librado en Champions League".

"Cancelo dio un paso más el otro día y eso me crea la duda", comentaba previamente recordando la semejanza entre la acción que le pitaron a Sow y la que, esta vez, no le señalaron a Cancelo en la Champions League.

Como decíamos, han pasado horas y días, el resultado no podrá modificarse, pero parece que la acción de Sow no se ha olvidado y que, pasen semanas o meses, seguro que será debatida y discutida cada vez que se recuerde.