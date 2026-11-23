Redacción ElDesmarque 23 NOV 2026 - 10:50h.

El Barça remontó en la segunda parte y se impuso 3-2 al Villareal en el Camp Nou

El uno por uno y las notas del Barcelona ante el Villarreal: Gerard Martín brilla en una remontada de tres suspensos

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El FC Barcelona-Villareal sigue dando que hablar. A pesar de la victoria del equipo catalán, los blaugranas salieron del césped muy enfadados con las decisiones arbitrales de Hernández Hernández. El fallo de penalti de Lamine Yamal quedó opacado por los reproches al árbitro y la expulsión de Fermín López. Eduardo Iturralde González, exárbitro de Primera División, explicó en Cadena SER las acciones más controversiales del encuentro.

Hansi Flick no se calló, y en rueda de prensa declaró "con este árbitro siempre nos pasa lo mismo". Añadió que lo que deben hacer es mejorar su juego si quieren ganar, más si las condiciones arbitrales van a ser así para su equipo. La jugada que enfadó al entrenador fue la expulsión del centrocampista español, quién según Hernández Hernández se levantó del banquillo y se dirigió al cuarto árbitro protestando con expresiones como "¡No me jodas!". Iturralde González apuntó que "le van a caer dos partidos" a Fermín, perdiéndose posiblemente los encuentros contra el Deportivo de A Coruña en Riazor y el Atlético de Madrid en el Camp Nou.

El penalti de Gerard Martín que pasó desapercibido

La otra jugada controversial para el ahora comentarista, fue un posible penalti de Gerard Martín por un manotazo a Ayoze en el minuto 93 que el árbitro no señaló, y que podría haber dado el empate al Villareal. "Gerard Martín, en la disputa de un balón, con el brazo lo menea y le pega un manotazo en la cara a un jugador del Villarreal. El árbitro no ha creído que sea suficiente para pitar penalti y el VAR tampoco le ha ayudado en este caso", comenta. Para él, el gesto impide al jugador groguet continuar la jugada y debería haberse señalado la pena máxima.

El técnico del Submarino Amarillo, Íñigo Pérez, no se quiso pronunciar al final del encuentro sobre las decisiones de Hernández Hernández, que podrían haber dado la oportunidad a su equipo de llevarse un punto de Barcelona si esa última acción se hubiese señalado. Este encuentro ha destacado por las polémicas arbitrales y las quejas del equipo blaugrana, que mostró un juego espeso y poco brillante.