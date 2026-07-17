eldesmarque.com 17 JUL 2026 - 17:58h.

Falleció junto a sus tres hijos el pasado mes de diciembre dejando viuda y dos niños más

El capitán del barco que se llevó la vida de Fernando Martín y tres de sus hijos, a la cárcel: No controlaba el timón y el título lo sacó pagándolo

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El Club Deportivo Alcoyano y el VCF Mestalla disputarán el próximo 22 de agosto el I Memorial Fernando Martín, amistoso de pretemporada que servirá para recordar la figura del que fuera jugador y capitán del Club Deportivo Alcoyano y posteriormente durante más de diez años entrenador de la Academia del Valencia CF y del VCF Femenino B hasta que falleció el pasado mes de diciembre en un accidente en Indonesia junto a parte de su familia.

Los dos clubes quieren de esta manera que perdure el recuerdo de Fernando Martín que dejó una honda huella tanto en su etapa de jugador en El Collao como posteriormente en su etapa como entrenador en la Academia del Valencia CF.

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VCF Mestalla y Club Deportivo Alcoyano ya realizaron un sentido homenaje a Fernando Martín en el partido que enfrentó a ambos conjuntos el pasado mes de enero en el Antonio Puchades, un acto que contó con la presencia de la familia de ‘Fer’.

Detenido el capitán del barco que naufragó

Cabe recordar que un tribunal de Indonesia condenó a tres años y medio de prisión al capitán del barco que naufragó en Indonesia el pasado diciembre en el Parque Nacional de Komodo del archipiélago asiático con una familia española de seis miembros a bordo, de los que solo dos sobrevivieron. La Corte ha encontrado culpables del delito de negligencia tanto al capitán, de 56 años, como al jefe de la sala de máquinas, de 22, a quien ha condenado a dos años y seis meses de prisión.

Días después del accidente, las autoridades indonesias localizaron los cuerpos de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF, de su hijo Mateo, de nueve años, y de Lía, de 12, hija de la esposa de Martín, Andrea Ortuño. Ella logró sobrevivir al naufragio y fue rescatada junto a otra de sus hijas, de siete años. En su honor se guardó un minuto de silencio en Mestalla y se ha creado un memorial con su nombre que ya tiene fecha