El escándalo machista en la Queens League: "Me protestó una y me puse cachondo"

Juan Pérez 11 MAY 2026 - 17:51h.

Varios empleados de la liga, supuestamente árbitros, hablan del físico de la competición

Gerard Piqué promociona la Kings League acordándose de Arbeloa: "No somos tan conocidos"

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El entorno de la Queens League echa humo después de conocer uno de los episodios más escalofriantes de la historia de la competición con los comentarios de un supuesto árbitro desde el vestuario. La reacción natural del mismo en lo que parece una conversación natural con compañeros refleja la fijación con el físico de las chicas que implican actitudes machistas tras hechos en el terreno de juego que salen de toda lógica.

Gerard Piqué tiene un problema en su liga femenina con un escándalo personificado en un grupo de personas, a priori múltiples árbitros de la competición. Las risas, la camaradería y lo sostenido de una conversación donde varios hombres hablan del físico de jugadoras y entrenadoras de la Queens League España deja entrever un entorno hostil y repleto de juicios. Y todo por filtración imprevista por parte de la competición, porque nace de un directo de la jornada de la Kings League donde varios empleados, como la propia liga define, comentan fuera de tono algunas jugadas con comportamientos denigrantes en lo que parece una charla privada.

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En uno de los mensajes al descubierto, un colegiado es el que supuestamente "hablas de las mujeres troceándolas", y en ese momento se escucha un comentario de fondo de otra persona que dice "que lo digas tú...". Es ahí cuando el primer protagonista explica una situación concreta, que es la que levanta más polvareda: "A mí no me gustaba normal, pero cuando una jugadora me protestó, ahí me puse cachondo perdido. Me protestó una porque chutó un penalti, fue al palo y le rebotó a la misma, y pité indirecto y no lo entendía"

En el segundo de los audios se escucha una conversación de un chico, a priori el mismo de antes, con una chica de nombre Andrea que podría identificarse como una de las colegiadas de la Queens League. En él hablan de preferencias y el chico responde con una mención sobre alguien de la competición: "Me rallo que flipas porque es compañera de trabajo (...). No estaba tan buena, estaba buena..." y continúa la charla con un tono muy similar.

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Ante tales hechos la primera en saltar fue Noe, la presidenta de Ultimate Móstoles, acompañada además de un comunicado del club que fue el primero en dar el paso muchas horas antes que otros equipos y la propia competición. Posteriormente son múltiples las jugadoras, jugadores y creadores que han estallado con críticas de todo tipo, hasta que unas horas más tarde ha sido la propia Queens League con un comunicado la que ha confirmado una investigación en curso.

En el documento, la Queens League explica el incidente:

'Este domingo, coincidiendo con el inicio de la jornada de la Kings League, se pudieron escuchar unos comentarios totalmente inaceptables por parte de dos empleados de la competición hacia algunas de nuestras jugadoras y miembros del staff de los equipos.

Queremos pedir disculpas públicamente a todas las personas afectadas y a toda la comunidad que forma parte de la Queens y la Kings League.

Desde el primer momento, estamos llevando a cabo una investigación interna para aclarar lo ocurrido. En consecuencia, ya se ha abierto el correspondiente expediente disciplinario a las personas implicadas, que podría derivar en sanciones, incluida la suspensión de empleo y sueldo de manera inmediata.

Este tipo de comportamientos no tienen cabida en nuestra competición ni representan los valores que queremos construir en la Queens y la Kings League.

Seguiremos trabajando para que situaciones así no vuelvan a repetirse'.

Ahora la cuestión es saber cuántas personas hay verdaderamente implicadas entre ambos audios, porque claramente en ellos hay más de dos personas incluidas. Los próximos pasos para la liga de Gerard Piqué es saber cómo avanza la investigación sobre todo por el bienestar de las propias jugadoras, expuestas ahora de una libertad dentro del terreno de juego que no es plato de buen gusto para nadie.