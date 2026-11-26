Nuevo mensaje del jugador del Atlético en Instagram en el que señala a "los de izquierdas"

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Marcos Llorente confirma su posición política. El jugador del Atlético de Madrid ha sido protagonista en los últimos días por su cruce de declaraciones con personalidades políticas como Pablo Bustinduy o Gabriel Rufián. Ahora, a través de sus redes sociales, ha denunciado amenazadas a la par que confirmaba su ideología.

"Me hacen mucha gracia los de izquierdas que piensan que solo son ellos los que reciben amenazas, mensajes de odio, comentarios negativos y críticas. Se piensan que los de su ideología son maravillosos y que todo lo demás viene del otro lado", ha escrito en su cuenta de Instagram.

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Es decir, que Llorente confirma su posicionamiento de derechas, ya que habla de "los de izquierdas" en tercera persona. Un posicionamiento que ya se había hecho evidente días atrás tras mostrar su rechazo a las propuestas de Frente Amplio o sus duras críticas a Óscar Puente, entre otras cosas.

Marcos Llorente denuncia "mensajes de odio" y "amenazas" en redes

El madrileño, a su vez, aprovecha la publicación para denunciar los "mensajes de odio" y "amenazas" que recibe a través de las redes, presumiendo de que no se queja de ello y admitiendo que, cuando decidió posicionarse en diversos temas de actualidad, sabía que era "parte del juego". Todo ello con una imagen desde su lujoso chalet en la Urbanización La Finca.

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"He querido jugar, sé que eso forma parte del juego y me lo paso bien, no os voy a mentir. No quiere decir que esté bien, pero el juego manda y antes de empezar a jugar, tienes que conocer las reglas. Si no estás dispuesto a jugar con ellas, no juegues", agregó Llorente al respecto, sin ocultar que todas las polémicas generadas a través de las redes no le incomodan, sino más bien al contrario.

La última la ha protagonizado con Gabriel Rufián, portavoz de ERC, quien le criticó después de que el futbolista subiera un vídeo dando caviar a su hija. Este mismo jueves, Marcos le mandaba otro mensaje a través de las redes sociales dejando claro que dar caviar no es algo malo, más bien lo contrario, aunque sin entrar en el trasfondo de la cuestión.