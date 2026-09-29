Pepe Jiménez Sevilla, 29 SEP 2026 - 17:04h.

Marco Asensio anunció el nacimiento de un niño y recibió múltiples comentarios

"A veces se me olvida": el vídeo viral del momento ya tiene su versión del Betis con Isco y Juanmi

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Isco Alarcón y Marco Asensio aún guardan una bonita relación. El jugador del Betis y el del Fenerbahce compartieron vestuario en el Real Madrid con múltiples éxitos y consiguieron formar una bonita amistad que, tras el último anuncio del ex de LALIGA, ha quedado demostrada.

Marco Asensio y Lavinia León, su pareja, anunciaron este pasado martes el nacimiento de su primer hijo y, entre todos los comentarios recibidos, destaca el que le dejó Isco Alarcón en Instagram: "Oh, un mini pisha, bro", le ponía el del Betis.

Han sido casi 50 respuestas las que ha recibido el propio Isco Alarcón y, entre casi todas, aparece siempre el mismo mensaje: "Y con otra Champions", recordando los divertidos vídeos que ambos jugadores grababan en el vestuario tras levantar la Orejona.

Cabe recordar que Marco Asensio rompió su relación hace dos años con Sandra Garal, mujer de la que se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

"Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida. Agradezco que respetéis nuestra intimidad con el cariño con el que siempre nos habéis tratado, ya que son momentos para poderlos vivir con la máxima tranquilidad", decía por entonces el ex del Real Madrid.

Ahora, junto a Lavinia León, rehace su vida y arranca una nueva e ilusionante etapa, esperando a un pequeño, que contará, como hasta ahora, con el apoyo desde la distancia de Isco Alarcón.