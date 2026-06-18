Redacción ElDesmarque Madrid, 18 JUN 2026 - 13:17h.

El presentador lo ha revelado en el final la temporada cinco de su documental

En vídeo: el espectacular time-lapse de las obras del Madring

Compartir







Jeremy Clarkson, uno de los rostros más reconocibles del mundo del motor y de la televisión británica, ha conmocionado a sus seguidores al revelar que padece un cáncer de próstata agresivo. El expresentador de 'Top Gear' y posteriormente de 'The Grand Tour' lo ha hecho público en el tramo final de su nuevo documental 'La granja de Clarkson', donde comparte alguno de los momentos más personales de estos últimos meses. La noticia ha tenido un enorme impacto en Reino Unido, donde Clarkson continúa siendo una figura muy mediática gracias a su extensa trayectoria en televisión y a proyectos más recientes.

PUEDE INTERESARTE La Policía Nacional 'salva' siete millones de euros al incautar camisetas falsificadas del Mundial 2026

Jeremy Clarkson revela que padece un cáncer de próstata

Según ha explicado el propio presentador, conocía el diagnóstico desde el pasado mes de mayo. Tras someterse a una revisión médica, los especialistas le practicaron una biopsia que confirmó la presencia del tumor, aunque fue detectado en una fase temprana. Clarkson supo poco después que el cáncer estaba localizado en la próstata y pasó por una intervención quirúrgica para extirpar parte de ella.

El comunicador lo ha revelado en el último episodio de la quinta temporada de 'La granja de Clarkson' en Prime Video y la escena se ha viralizado rápidamente en redes sociales y en la prensa británica. "Parte del tratamiento ha salido mal, si no os veo, cuidaros mucho", dijo Clarkson.

En una parte del programa, el presentador está en una visita al hospital y cuenta que el tratamiento no iba como estaba previsto y que "si todo sale bien, nos veremos en la sexta temporada". En un vídeo que había publicado ayer en su perfil oficial de Instagram, el británico ya había advertido sobre esto. "Normalmente intentamos que el programa sea bucólico, encantador y alegre, pero los dos últimos episodios no son así. Son muy pero que muy difíciles de ver", confesó.