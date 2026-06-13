El nuevo Volkswagen rompe con todo lo anterior y ya hay quien lo sitúa entre los coches más bonitos

Coches y Motos 13 JUN 2026 - 07:17h.

Y también entre los mejores que Volkswagen tiene en su gama actualmente

El nuevo Volkswagen es, para muchos, el más bonito de la marca

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Durante décadas, Volkswagen ha apostado por diseños sobrios y continuistas. Modelos reconocibles, pero poco dados a los excesos. El último Golf, que es prácticamente igual al anterior, es buena prueba de ello. Con el nuevo Volkswagen ID.7, sin embargo, la marca alemana ha decidido cambiar las reglas. Su silueta es más fluida, más elegante y más cercana a la de una gran berlina de lujo que a la de los Volkswagen tradicionales. Y precisamente por eso ya hay quien lo considera uno de los coches más atractivos que ha salido de Wolfsburgo en muchos años.

El ID.7 también destaca por sus dimensiones. Mide 4,96 metros de largo, tiene una batalla de 2,97 metros y ofrece una presencia imponente sobre el asfalto. Además, su cuidada aerodinámica no solo mejora la estética. También contribuye a incrementar la eficiencia y la autonomía. A ello se suma un interior muy espacioso y un maletero de 532 litros, ampliable hasta 1.586 litros, especialmente interesante en la variante familiar.

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Para muchos es el mejor Volkswagen, y ahora también es accesible

Volkswagen ha conseguido que este modelo sea mucho más accesible de lo que cabría esperar. Actualmente aparece anunciado desde 36.200 euros, sujeto a financiación y con las ayudas del Plan AUTO+ incluidas. Una cifra especialmente competitiva para un vehículo que compite con propuestas como el Tesla Model S, el BYD Han o el Volvo ES90, modelos que habitualmente juegan en una liga de precios superior.

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La versión de acceso ya ofrece unas prestaciones difíciles de discutir. Desarrolla 286 CV y 545 Nm de par máximo, asociados a una transmisión automática. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en 6,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 180 km/h. Todo ello acompañado por una batería de 82 kWh que le permite homologar hasta 617 kilómetros de autonomía WLTP.

Para quienes recorren largas distancias, existe una segunda alternativa todavía más interesante. Mantiene los 286 CV, pero incorpora una batería de 91 kWh capaz de elevar la autonomía hasta unos impresionantes 707 kilómetros. Una cifra que lo sitúa entre los coches eléctricos con mayor alcance del mercado europeo actual.

También hay una versión para los más exigentes

En la parte más alta de la gama encontramos la versión GTX. En este caso la potencia asciende hasta 340 CV. El tiempo necesario para acelerar de 0 a 100 km/h baja hasta 5,4 segundos, manteniendo la misma velocidad máxima limitada electrónicamente. Su autonomía alcanza los 594 kilómetros, combinando prestaciones deportivas con una notable capacidad para viajar.

Además, incluso las versiones más asequibles llegan muy bien equipadas. Incorporan de serie llantas de 19 pulgadas, Head-Up Display con realidad aumentada, control de crucero adaptativo ACC, cámara trasera Rear View, asistente de mantenimiento de carril Lane Assist y sistema de vigilancia del ángulo muerto Side Assist. Todo ello convierte al Volkswagen ID.7 en una de las propuestas eléctricas más completas, avanzadas y atractivas que ha lanzado la marca alemana hasta la fecha.