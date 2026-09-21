Raphinha, Jugador Hyundai de la jornada 7 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 21 SEP 2026 - 14:12h.

Raphinha anotó un hat-trick ante el Sevilla

Hansi Flick valora la renovación de Raphinha y la titularidad de Livakovic en el Barça: "Para mí no es fácil"

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El Barça de Hansi Flick sigue sin bajar el nivel en este inicio de LALIGA. Una de sus primeras pruebas de nivel era el duelo contra el Sevilla y, gracias a un Raphinha que sigue a un nivel excelso, el conjunto azulgrana consiguió la victoria (3-1). El brasileño anotó los tres tantos para su equipo y por eso es el Jugador Hyundai de la jornada 7.

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El delantero ha anotado su segundo hat-trick consecutivo. Lo hizo ante el Levante y de nuevo repitió ante el equipo de Luis García Plaza. Con estos tres goles no solo permite a su equipo distanciarse de sus perseguidores directos, sino que se distancia también en la lucha por el pichichi. Raphinha lleva 12 tantos en estos primeros 7 encuentros y le siguen Sergio Camello, Lamine Yamal y Kylian Mbappé con 7.

Raphinha, el '9' que necesitaba el Barça

El jugador es una pieza clave para Hansi Flick y a pesar de no contar con un delantero centro de nivel tras la marcha de Robert Lewandowski, el equipo no está acusando la falta de gol porque Raphinha parece haberse convertido en un 'killer' en el área. El técnico alemán tras el partido contra el Sevilla valoró esta faceta de su futbolista.

"Conocemos la calidad de Raphinha y estamos muy contentos con él. Nos da muchísimo, así que su dinamismo es top, pero también es bueno sin balón. Hoy también el equipo le dio el último pase y él lo transformó para nosotros, así que está bien. Pero, al final, siempre es una decisión de los entrenadores. Hablamos sobre quién puede jugar ahí y después también hablamos con los jugadores. Creo que, después de estos números, después de estos ocho partidos, está muy contento de jugar como '9'".

El brasileño está en un gran nivel y ha salido a escena su renovación. Tiene contrato hasta junio de 2028, pero el Barça quiere vincularse a él por mucho más tiempo. No es oficial, pero ya tiene apalabrado con el club una extender su vinculación hasta 2030.