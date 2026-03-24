Redacción ElDesmarque 24 MAR 2026 - 09:27h.

Una regata marcada por el duro levante en la bahía de Cádiz

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Las aguas de la bahía de Cádiz han sido escenario este fin de semana del Campeonato de Andalucía de 420, una cita organizada por el Club Náutico Puerto Sherry junto a la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Junta de Andalucía, y marcada por la dureza de unas condiciones meteorológicas especialmente exigentes.

El fuerte viento de levante, con intensidades de entre 20 y 25 nudos, fue el gran protagonista de una regata en la que las tripulaciones participantes tuvieron que emplearse a fondo para completar el programa previsto, en un campo de regatas tan técnico como duro.

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En este escenario, la victoria absoluta y el título autonómico fueron para la tripulación formada por Carlos Carrasco y Nicolás Flethes, del CN Puerto Sherry, autores de una actuación impecable que les llevó a imponerse en todas las pruebas disputadas. Su regularidad y solvencia en condiciones de máxima exigencia les permitió dominar con autoridad un campeonato que premió tanto la velocidad como la capacidad de control y resistencia.

La segunda plaza fue para Javier Torcida y Diego Camacho, también del CN Puerto Sherry, que firmaron una serie muy sólida con cuatro segundos puestos y un tercero, mientras que el tercer lugar del podio correspondió a Javier de Soto y Miguel Pineda, igualmente representantes del CN Puerto Sherry, que finalizaron a solo tres puntos de los subcampeones.

A las puertas del podio terminaron las otras dos tripulaciones que lograron plantar cara a las duras condiciones del fin de semana. El cuarto puesto fue para Carla Fernández Peña y Fernando Medel, del CN Sevilla, seguidos en la quinta plaza por Luis Sánchez Corrales y Fiona Wulff-Uller, del CN Puerto Sherry, que compitieron en dos de las pruebas celebradas.

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Tras la regata, el domingo se celebró la entrega de placas a los campeones de Andalucía de 420 2026 en las instalaciones del CN Puerto Sherry, en la playa asfáltica del puerto deportivo.