Lamine Yamal, Jugador Hyundai de la jornada 26 de LALIGA EA SPORTS

Celia Pérez 03 MAR 2026 - 08:19h.

Autor de un triplete ante el Villarreal

Lamine Yamal se rinde a Pedri y reconoce el bajón que tuvo en el Barça: "No era feliz"

Compartir







El Barcelona consiguió este sábado una importante victoria ante el Villarreal para seguir al frente de LALIGA EA Sports. Los de Hansi Flick golearon al ritmo de Lamine Yamal, que con 18 año ya es el máximo goleador del equipo por delante de futbolistas como Ferran Torres y Rober Lewandowski. Su crecimiento no tiene techo y por ello, esta semana, es el Jugador Hyundai de la jornada. .

Superada la pubalgia que le condicionó en una parte de la temporada, la mejor versión de Lamine Yamal asume el liderazgo del Barcelona. Seis tantos en las seis últimas jornadas ligueras para alcanzar la cifra de 18 dianas, igualar su mejor registro anotador sin perder su esencia en el pase con 13 asistencias. Demoledor desde banda derecha para derribar al Villarreal con la facilidad con la que se marchó de sus defensores.

PUEDE INTERESARTE Las polémicas de Ricardo de Burgos Bengoetxea en los Barcelona - Atlético de Madrid

Recital de velocidad, regate y definición. Tres zurdazos para dar forma a su primer triplete en el fútbol profesional e invitar a soñar al barcelonismo con una remontada que sería histórica. El 4-0 encajado en el Metropolitano en la ida de semifinales, convertían en imposible la vuelta, pero con Lamine Yamal en estado de gracia, nadie se atreve a asegurarlo.

Lamine Yamal, feliz en el Barcelona

"Ahora soy feliz jugando", confesó tras su exhibición. "No lo era y se notaba. Desde hace una semana o así, me encuentro mucho mejor. Me dan ganas de sonreír jugando como hacía tiempo que no me pasaba", añadió tras sentir el peso de la crítica por una mala actuación en la derrota de Montilivi pero levantarse con carácter para volver a impulsar el liderato del Barcelona.

Y todo, condicionado en época de Ramadán, jugando sin poder alimentarse en horas de sol. "Tengo hambre, eh", bromeó tras marcar tres goles que tampoco sacian su apetito de títulos entrando en un momento clave de la temporada en la que se esclarece el camino a los grandes retos del curso con su imagen más determinante.