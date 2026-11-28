Coches y Motos 28 NOV 2026 - 07:28h.

El 4 llega de la mano de un diseño rompedor

El nuevo Polestar 4 confirma que Polestar tiene uno de los mejores diseños del mercado

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Polestar ha conseguido desarrollar una identidad propia dentro del mercado de los automóviles eléctricos premium. Su gama combina diseños minimalistas, tecnología avanzada y unas prestaciones que buscan competir con fabricantes como BMW, Mercedes y Audi. Entre sus propuestas más llamativas destaca el Polestar 4, un modelo que combina las proporciones de un SUV con una silueta de inspiración cupé y una solución estética especialmente particular: la ausencia de luneta trasera convencional.

El Polestar 4 se sitúa entre el Polestar 2 y el Polestar 3 por planteamiento comercial, aunque utiliza una carrocería diferente a la de ambos. Su principal atractivo está en ofrecer una imagen deportiva sin renunciar a un habitáculo espacioso y a una autonomía eléctrica elevada. Además, dispone de versiones de tracción trasera y total, con potencias que permiten adaptarse a diferentes preferencias de conducción.

Una silueta cupé sin luneta posterior

El Polestar 4 mide aproximadamente 4,84 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora unos faros divididos en dos elementos, una superficie central limpia y diferentes soluciones aerodinámicas destinadas a mejorar la eficiencia. De perfil destacan una línea de techo descendente, unos tiradores integrados y unas proporciones que recuerdan a las de un gran turismo deportivo.

La trasera presenta una firma luminosa horizontal y prescinde de una luneta posterior tradicional. En su lugar, el conductor utiliza una cámara que transmite imágenes a una pantalla integrada en el retrovisor interior. Esta solución permite mejorar determinadas características aerodinámicas y liberar espacio para los ocupantes posteriores, aunque exige acostumbrarse a una forma diferente de observar el tráfico situado detrás.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una distancia entre ejes próxima a los tres metros. El maletero ofrece aproximadamente 526 litros, mientras un pequeño compartimento delantero permite guardar cables y otros objetos. Estas cifras convierten al Polestar 4 en una alternativa práctica para viajar, pese a su carrocería de apariencia deportiva.

Hasta 544 CV y más de 600 kilómetros de autonomía

La gama incluye una versión de tracción trasera con un motor eléctrico de 272 CV y otra de tracción total con dos motores que desarrollan conjuntamente 544 CV. La alternativa más potente permite acelerar de 0 a 100 km/h en aproximadamente 3,8 segundos, unas prestaciones propias de un deportivo de altas prestaciones.

El Polestar 4 utiliza una batería de aproximadamente 100 kWh de capacidad nominal. La versión de tracción trasera anuncia hasta 620 kilómetros de autonomía combinada WLTP, mientras la alternativa de tracción total puede alcanzar unos 590 kilómetros. Estas cifras varían según las llantas y el equipamiento, por lo que conviene consultar las especificaciones de cada configuración.

La carga rápida en corriente continua permite admitir potencias de hasta 200 kW y recuperar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente media hora bajo condiciones favorables. También dispone de diferentes sistemas de recuperación de energía y modos de conducción destinados a adaptar su comportamiento a las preferencias del conductor.

Un interior tecnológico y minimalista

El salpicadero incorpora una pantalla multimedia central de 15,4 pulgadas y una instrumentación digital de 10,2 pulgadas. También dispone de un sistema de proyección de información sobre el parabrisas y diferentes asistentes de conducción. Polestar ha apostado por una distribución sencilla, con pocos controles físicos y numerosos ajustes integrados en el sistema multimedia.

Los materiales interiores y las posibilidades de personalización refuerzan su posicionamiento premium. Dependiendo de la configuración puede incorporar asientos ventilados, sistema de sonido avanzado y una suspensión con amortiguadores adaptativos. También dispone de diferentes funciones de conectividad y actualizaciones de software.

El Porsche Macan eléctrico, el BMW iX3 y el Audi Q6 e-tron representan alternativas importantes dentro del mercado premium. El Polestar 4 responde con una silueta especialmente original, unas prestaciones elevadas y una autonomía competitiva. Su diseño puede no convencer a todos, especialmente por la ausencia de luneta posterior, pero representa una de las propuestas más diferenciadas de la marca sueca.