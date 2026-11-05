Coches y Motos 05 NOV 2026 - 15:37h.

Estética vanguardista, tecnología y una personalidad propia que lo diferencia de sus rivales

Polestar se lo pone más difícil al Porsche Taycan con el lanzamiento del 5

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El Tesla Model Y se ha convertido en una referencia entre los SUV eléctricos, pero no todos los compradores buscan el mismo tipo de coche. El Polestar 4 ofrece una alternativa con una estética más atrevida, una presentación prémium y soluciones tecnológicas poco habituales. La marca sueca apuesta por una carrocería de estilo coupé y un diseño que difícilmente pasa desapercibido.

El Polestar 4 prescinde de la luneta trasera convencional, una decisión que refuerza su imagen futurista. En su lugar, utiliza una cámara que transmite las imágenes a un retrovisor digital de 8,9 pulgadas. También incorpora ventanillas sin marco, tiradores integrados y un techo panorámico. Su carrocería mide 4,84 metros de largo y apenas 1,54 metros de alto.

Un tapado entre los SUV eléctricos premium a tener muy en cuenta

El precio también merece atención. El Polestar 4 tiene una tarifa de catálogo de 65.900 euros, pero actualmente se anuncia desde 54.390 euros. Esta rebaja mejora su posición frente a otros eléctricos prémium, aunque continúa siendo una alternativa más exclusiva que el Tesla Model Y.

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La versión de acceso desarrolla 272 CV y 343 Nm de par máximo. Su motor eléctrico permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,1 segundos y alcanzar los 200 km/h. La autonomía homologada llega hasta los 630 kilómetros WLTP, una cifra que permite afrontar desplazamientos largos con tranquilidad.

Hasta 544 CV de potencia y más de 600 km de autonomía

Polestar también ofrece una versión de tracción total con 544 CV y 686 Nm. Esta variante reduce la aceleración de 0 a 100 km/h a 3,9 segundos y se anuncia desde 58.600 euros. Sus prestaciones permiten disfrutar de una conducción especialmente deportiva.

El habitáculo combina tecnología y espacio familiar. El maletero ofrece 526 litros, ampliables hasta 1.536 litros. El equipamiento incluye pantalla central de 15,4 pulgadas, instrumentación digital de 10,2 pulgadas, climatizador bizona y cámara de 360 grados. También dispone de bomba de calor, asientos calefactados y conectividad 5G.