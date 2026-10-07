Polestar se lo pone más difícil al Porsche Taycan con el lanzamiento del 5

Coches y Motos 07 OCT 2026 - 18:07h.

Lo único que no te va a gustar es el precio

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Polestar da un importante paso adelante con el nuevo Polestar 5. La marca sueca entra de lleno en el terreno de los grandes GT eléctricos con un modelo de cinco metros, cuatro puertas y unas prestaciones de primer nivel. Un planteamiento con el que quiere plantar cara a referencias como el Porsche Taycan.

El Polestar 5 apuesta por líneas limpias, un morro muy bajo y una silueta inspirada en la aviación. Las manillas retráctiles y el cuidado trabajo aerodinámico permiten conseguir un coeficiente Cd de 0,24. También estrena un enorme techo panorámico de más de dos metros de longitud.

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En el Polestar 5 el lujo es la norma

Dentro encontramos una configuración de 4+1 plazas y asientos delanteros desarrollados junto a Recaro. La posición de conducción es baja y deportiva. Hay instrumentación de 9 pulgadas y un Head-Up Display de 9,5 pulgadas. Polestar utiliza además materiales reciclados procedentes de PET, redes de pesca y otros residuos.

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La tecnología también ocupa un papel importante. El sistema SmartZone reúne diferentes sensores y cámaras. El Pilot Assist puede controlar la velocidad y ayudar a mantener el coche dentro del carril hasta 150 km/h. En total dispone de 11 cámaras, radar, 12 sensores de ultrasonidos y ocho airbags.

670 km de autonomía y hasta 884 CV de potencia

La gama comienza con el Polestar 5 Dual Motor. Sus dos motores desarrollan 550 kW, equivalentes a unos 748 CV, y 812 Nm. Acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, alcanza 250 km/h y ofrece hasta 670 kilómetros de autonomía WLTP. Su precio de lanzamiento es de 121.900 euros.

Por encima aparece el Polestar 5 Performance, con 650 kW, unos 884 CV, y 1.015 Nm. Necesita únicamente 3,2 segundos para alcanzar los 100 km/h y también está limitado a 250 km/h. Su autonomía es de 565 kilómetros y su precio aumenta hasta los 145.300 euros.

Ambos utilizan una arquitectura eléctrica de 800 voltios, inédita hasta ahora en Polestar. Admite cargas de hasta 350 kW y permite pasar del 10 al 80% en apenas 22 minutos.