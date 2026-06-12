El nuevo Polestar 5 es el coche más bonito en la historia de la marca y supera a modelos mucho más caros

Coches y Motos 12 JUN 2026 - 07:53h.

Hasta 884 CV de potencia y casi 700 km de autonomía

Polestar se lo va a poner muy difícil a sus rivales alemanes con el sexto modelo de la marca de lujo de Volvo

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Durante años, las marcas premium alemanas han dominado el segmento de las grandes berlinas eléctricas de lujo. Sin embargo, hay fabricantes que están demostrando que se puede ofrecer un producto igual de atractivo, tecnológico y exclusivo sin necesidad de alcanzar cifras desorbitadas. Uno de los mejores ejemplos es el nuevo Polestar 5, una propuesta que combina diseño, prestaciones y autonomía a un nivel capaz de competir con modelos considerablemente más caros.

Lo primero que llama la atención es su espectacular presencia. Con una longitud de 5,08 metros y una distancia entre ejes de 3,05 metros, el modelo sueco apuesta por una silueta muy elegante. Sus proporciones recuerdan a las de un gran turismo de lujo. Tiene un aspecto futurista. También transmite deportividad incluso cuando está detenido. Para muchos aficionados, representa uno de los diseños más logrados surgidos de la industria europea en los últimos años.

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Un durísimo rival para los eléctricos premium más deportivos

Su posicionamiento lo sitúa frente a vehículos tan conocidos como el BMW i7, el Mercedes EQS, el Volvo ES90 o el Lexus ES. Sin embargo, Polestar ha querido diferenciarse apostando por una personalidad propia. No busca únicamente el confort. También pone el foco en el placer de conducción y en unas prestaciones capaces de impresionar incluso a los conductores más exigentes.

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La versión de acceso ya juega en una liga reservada a muy pocos coches. Equipa una batería de 112 kWh y desarrolla nada menos que 748 CV de potencia junto a 812 Nm de par máximo. Gracias a ello acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,9 segundos. Además, alcanza una velocidad máxima de 250 km/h y homologa una autonomía de hasta 670 kilómetros WLTP. Todo ello desde 121.900 euros.

Por encima se encuentra una variante todavía más espectacular. En este caso la potencia asciende hasta 884 CV y el par máximo alcanza los 1.015 Nm. El resultado es una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 3,2 segundos, una cifra propia de auténticos superdeportivos. Su autonomía llega a 565 kilómetros, mientras que el precio parte de 145.300 euros.

El equipamiento tampoco decepciona

Pero el Polestar 5 no se limita a ofrecer potencia. También destaca por una dotación de serie muy cuidada. Incluye llantas Aero de 20 pulgadas, un sofisticado chasis desarrollado por Polestar, un avanzado sistema de audio de alto rendimiento, cinturones de seguridad con detalles inspirados en la bandera sueca y unos impresionantes frenos Brembo que garantizan una capacidad de frenada acorde a sus prestaciones.

El resultado es una berlina eléctrica que combina lujo, tecnología, imagen premium y unas prestaciones extraordinarias. Un coche que demuestra hasta dónde ha llegado Polestar. Desde luego, puede mirar de frente a algunas de las propuestas más prestigiosas y costosas del mercado internacional.