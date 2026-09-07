Porsche 911 GT3 Bergsport, una edición limitada con diseño alpino

Si te gusta el Porsche Macan, este SUV ofrece una alternativa accesible con un estilo mucho más original

Estará disponible en Austria, Francia, Italia y Suiza

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Porsche ha encontrado en los Alpes una fuente de inspiración para crear el nuevo 911 GT3 Bergsport, una edición especial desarrollada por Porsche Exclusive Manufaktur. Limitada a solo 100 unidades, estará disponible en Austria, Francia, Italia y Suiza. El modelo parte del 911 GT3 con paquete Touring y recupera la estrecha relación histórica de Porsche con las carreteras alpinas. Desde los primeros deportivos fabricados en Gmünd hasta las competiciones de montaña, estas rutas han servido como escenario de pruebas.

El protagonista visual es el nuevo color Valleygreen metalizado, creado mediante el programa Paint to Sample Plus. Su tono combina verdes profundos y matices terrosos, mientras las partículas doradas generan reflejos que recuerdan a la luz sobre las cumbres nevadas. La decoración exterior se completa con llantas de aluminio forjado en White Gold y Ceramica, pinzas de freno naranjas y faros HD Matrix LED tintados. También incorpora una bandera a cuadros inspirada en el 908 Bergspyder.

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Una insignia específica en el pilar B identifica al Bergsport, mientras otra situada en el capó trasero representa cuatro cumbres y una carretera serpenteante. El conjunto simboliza a los cuatro países donde se comercializa esta serie limitada. La configuración prioriza además la precisión al volante. El paquete Lightweight incluye asientos baquet de fibra de carbono y llantas de aluminio, mientras el sistema de elevación del eje delantero facilita el paso por rampas y superficies irregulares.

Más personalidad sin perder prestaciones

El GT3 Bergsport equipa un depósito de combustible de 90 litros, pensado para afrontar viajes largos. El interior sigue la misma receta. El cuero Valleygreen reviste los asientos, acompañado por costuras naranjas y logotipos GT3 bordados en los reposacabezas. El naranja también aparece en el mando de arranque, los pedales y la marca central del volante.

La temática alpina continúa en el salpicadero y las puertas, donde costuras blancas y negras dibujan siluetas de montañas mediante un patrón de punto de cruz. Incluso los pequeños detalles reciben tratamiento exclusivo. La consola central incorpora el emblema GT3 Bergsport, mientras la llave, su funda de cuero y la carpeta de documentación adoptan la misma combinación cromática.

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Porsche completa ahora con una colección de productos Lifestyle a juego, que incluye maquetas, gorras, tazas, llaveros y sudaderas. Para los aficionados a la nieve habrá además unos esquís desarrollados junto a HEAD, previstos para el invierno 2027/2028.

El GT3 Bergsport no pretende recuperar un modelo histórico concreto, sino reinterpretar la relación de Porsche con los Alpes desde una perspectiva contemporánea. Su receta combina personalización, construcción ligera y una conducción centrada en las sensaciones.

Con solo 100 ejemplares, el deportivo se convierte así en una pieza exclusiva para coleccionistas y entusiastas que buscan algo más que prestaciones.