Si te gusta el Porsche Macan, este SUV ofrece una alternativa accesible con un estilo mucho más original

Coches y Motos 11 JUL 2026 - 23:49h.

Muy deportivo, muy bonito, altísima calidad y precio razonable

El nuevo Porsche es, para muchos, el más bonito de la marca

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No siempre el SUV más caro es el que ofrece el conjunto más equilibrado. En un mercado lleno de modelos premium, cada vez hay más alternativas capaces de ofrecer una excelente calidad de fabricación, un comportamiento muy satisfactorio y un diseño que no pasa desapercibido. El Cupra Terramar es una de ellas. Y para muchos conductores representa una opción muy atractiva frente a propuestas bastante más costosas, como el Porsche Macan.

Su principal argumento es precisamente esa combinación de imagen, tecnología y precio. Tiene una presencia muy deportiva, unas proporciones equilibradas y un interior cuidado. Además, ofrece unas dimensiones muy aprovechables, con 4,519 metros de longitud, una batalla de 2,681 metros y un excelente maletero de 642 litros. Entre sus rivales directos figuran modelos como el BMW X1, el Audi Q3 o el Mercedes GLA.

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Nada que envidiar de los deportivos más premium

La oferta actual también juega a su favor. El Cupra Terramar está anunciado desde 45.456,44 euros al contado o 44.606,44 euros financiados. Con financiación puede adquirirse desde 260 euros al mes, con una entrada de 10.489,79 euros, 48 cuotas y una cuota final de 30.674,56 euros. Un planteamiento interesante para quienes buscan dar el salto a un SUV de enfoque premium.

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La versión de acceso monta un motor 1.5 eTSI de 150 CV y 250 Nm de par máximo. Está asociado a un sistema microhíbrido, un cambio automático DSG y tracción delantera. Gracias a ello obtiene la etiqueta ECO de la DGT. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,3 segundos, alcanza 205 km/h y homologa un consumo medio de 6,2 l/100 km, unas cifras muy equilibradas para un modelo de estas características.

Mucha eficiencia y máxima tecnología

Desde el acabado de acceso el equipamiento ya resulta muy completo. Incluye llantas de aleación de 18 pulgadas, faros LED, climatizador automático, acceso Keyless-Go, ayuda al aparcamiento delante y detrás, cuadro de instrumentos digital, sistema multimedia con CUPRA CONNECT, volante deportivo multifunción de cuero y asientos deportivos.

En materia de seguridad tampoco se queda atrás. Incorpora múltiples airbags, control electrónico de estabilidad, frenos de disco, asistentes a la conducción y diferentes sistemas pensados para hacer más cómodos y seguros tanto los desplazamientos urbanos como los viajes largos.