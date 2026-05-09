Adiós al Porsche más barato de la marca

Coches y Motos 09 MAY 2026 - 09:48h.

La marca deportiva alemana se carga uno de sus SUVs más populares

Mercedes tiene ya un digno rival del Porsche Taycan

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Desde su lanzamiento en 2014, el Macan encontró rápidamente su sitio. Más compacto que el Porsche Cayenne, más manejable y relativamente más asequible. Todo sin perder el carácter deportivo típico de Porsche. Esa combinación fue clave para su éxito.

Ahora, la marca quiere mirar hacia otro lado. El nuevo Macan será exclusivamente eléctrico. Un cambio profundo. Y desarrollado sobre una plataforma completamente nueva pensada para coches eléctricos de altas prestaciones.

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Porsche renuncia a las versiones térmicas del Macan

Con ello desaparecen los conocidos motores gasolina turboalimentados de cuatro y seis cilindros. Mecánicas que durante años definieron el carácter del modelo. En su lugar llegan nuevos motores eléctricos capaces de entregar toda la potencia de manera instantánea.

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Porsche asegura que el objetivo sigue siendo el mismo. Mantener sensaciones deportivas. Por eso el nuevo SUV eléctrico incorpora tecnologías como suspensión neumática adaptativa, dirección trasera y tracción total eléctrica. Todo pensado para conservar precisión y dinamismo.

También cambia completamente la arquitectura técnica. Al desaparecer elementos como el árbol de transmisión o la caja de cambios convencional, el sistema gana eficiencia. Y el reparto de potencia se vuelve todavía más rápido y preciso.

Aun así, habrá un relevo para el Macan de combustión

Otro de los grandes cambios afecta a la gestión térmica. El nuevo sistema eléctrico utiliza refrigeración líquida para mantener bajo control tanto motores como batería. Una solución para garantizar rendimiento constante y buena autonomía.

Eso sí, Porsche también ha tenido que reconsiderar parte de su estrategia. La transición al coche eléctrico está siendo más lenta de lo previsto. Y la marca ya trabaja en un futuro SUV con motores gasolina e híbridos que ocupará parte del espacio dejado por el Macan térmico.

Hasta entonces, el Macan eléctrico será la única alternativa disponible.