Porsche vuelve a levantar pasiones con un coche que muchos ya califican como el más atractivo

Coches y Motos 08 AGO 2026 - 15:37h.

Quienes buscan un SUV verdaderamente deportivo optan por este Porsche disponible en dos carrocerías y versiones mecánicas para todos los gustos

Tiene más potencia que un Porsche a precio para todos los bolsillos

Compartir







El Porsche Cayenne vuelve a demostrar que un SUV también puede despertar pasiones. Está disponible con carrocería convencional y una variante Coupé de perfil deportivo. Ambas conservan la presencia imponente del modelo, pero evitan resultar pesadas visualmente. Para muchos, nunca había sido tan atractivo ni tan completo.

La versión inicial equipa llantas Cayenne Design de 20 pulgadas, interior revestido en cuero negro y asientos confort eléctricos con ocho posiciones. Añade visión panorámica, ayuda activa al estacionamiento y Remote ParkAssist. Incluso viene preparado para instalar un sistema de remolque.

PUEDE INTERESARTE El nuevo Porsche Macan Electric lleva el diseño de Porsche a una nueva era y deja atrás a muchos SUV de lujo

El Porsche Cayenne eléctrico es el más barato de la gama

El precio sorprende. Aunque el Cayenne de gasolina comienza en 119.405 euros, la gama eléctrica arranca en 108.296 euros. Es decir, la opción más tecnológica también resulta la más accesible. Sus versiones entregan 443, 666 o unos extraordinarios 1.156 CV, según la configuración escogida por cada comprador.

PUEDE INTERESARTE Adiós al Porsche más barato de la marca

No es un coche pequeño. Mide 4,93 metros de largo, 1,98 metros de ancho y 1,69 metros de alto. La batalla alcanza 2,89 metros. Así ofrece un maletero de 772 litros. Abatiendo los respaldos posteriores, la capacidad puede crecer hasta unos enormes 1.708 litros.

Quienes prefieran mecánica tradicional disponen de un bloque de gasolina 3.0. Desarrolla 353 CV y 450 Nm. Trabaja con cambio automático y tracción total. Acelera de 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y alcanza 245 km/h. Existen alternativas de gasolina con 474 o 500 CV.

PUEDE INTERESARTE Porsche recupera el icono del siglo pasado

Entre las MHEV y las eléctricas, también encontramos versiones híbridas enchufables

Porsche tampoco abandona a quienes buscan electrificación sin depender de un cargador. Las variantes híbridas enchufables ofrecen 470, 519 o 739 CV. Sus precios empiezan en 121.497 euros. Esta amplitud mecánica permite elegir entre eficiencia, deportividad extrema o un equilibrio para viajar, sin abandonar el comportamiento característico de la marca.

Mercedes GLS, BMW X5 y Audi Q7 vuelven a encontrarse con un rival complicado. El Cayenne ofrece más variedad mecánica, acabados cuidados y una conducción deportiva. También suma llamadas de emergencia eCall y bCall.