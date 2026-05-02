El nuevo Porsche es el SUV de lujo más bonito de 2026 y combina deportividad extrema con diseño premium

Coches y Motos 02 MAY 2026 - 05:05h.

Un modelo que puso las manos en la cabeza a muchos, pero que acabó siendo el inicio de una nueva tendencia

Porsche recupera el icono del siglo pasado

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Porsche fue una de las primeras marcas deportivas que apostó por los SUV, y en su momento muchos lo cuestionaron. La idea de ver un modelo elevado y familiar con ADN deportivo no convencía a los más puristas. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que aquella decisión acabó marcando tendencia en toda la industria.

Hoy, incluso fabricantes como Ferrari han dado el paso hacia este tipo de vehículos, confirmando que el concepto de SUV deportivo no solo ha llegado para quedarse, sino que también se ha convertido en una de las categorías más importantes del mercado.

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El Porsche Cayenne marcó tendencia

En este contexto, el Porsche Cayenne se mantiene como el gran referente, ya que fue el primer SUV de una marca deportiva y sigue siendo uno de los modelos más completos, avanzados y deseados del segmento premium.

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El Cayenne apuesta por un diseño elegante y deportivo, con líneas musculosas, una silueta imponente y detalles muy cuidados. La firma lumínica, la caída del techo en las versiones Coupé y las proporciones equilibradas refuerzan su carácter frente a rivales como el BMW X5 o el Audi Q7.

Las dimensiones refuerzan su presencia, ya que este SUV mide 4.930 mm de largo y cuenta con una batalla de 2.895 mm, lo que permite ofrecer un interior amplio, cómodo y un maletero de 772 litros, ampliable hasta 1.708 litros, ideal para viajes largos.

Versiones mecánicas para todos los gustos

En el apartado de precio, la versión de acceso con motor de gasolina parte desde 118.067 euros, lo que lo sitúa en el segmento de lujo. A partir de ahí, la gama crece de forma notable con versiones más potentes y exclusivas.

En el apartado mecánico, el modelo inicial monta un motor 3.0 de 353 CV y 450 Nm, con tracción total y cambio automático, logrando un 0 a 100 km/h en 6,2 segundos y una velocidad máxima de 245 km/h. Por encima, hay variantes de 474 y 500 CV, híbridas enchufables de 470, 519 o 739 CV desde 134.728 euros, y versiones eléctricas que alcanzan hasta 1.156 CV, desde 108.296 euros, ampliando mucho las posibilidades.

El equipamiento acompaña este nivel, con llantas de 20 pulgadas, interior parcialmente en cuero, asientos eléctricos, asistentes como Remote ParkAssist, visión panorámica, ayuda activa al aparcamiento y sistemas de seguridad avanzados, junto a una calidad de materiales y acabados que refuerzan su posicionamiento dentro de los SUV más exclusivos del mercado.