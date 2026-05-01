Yamaha convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail

Coches y Motos 01 MAY 2026 - 14:02h.

Emula claramente a una moto del Dakar

Yamaha le pone marchas al scooter

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En Yamaha han hecho que la moto más deseada de su gama trail sea más accesible que nunca para todas las economías, gracias a un precio realmente contenido. Y esto provoca que la Super Ténéré sea una de las mejores compras que se puedan hacer en estos momentos, por lo que recomendamos sin pensarlo que le eches un vistazo. Enseguida te darás cuenta de todo lo que ofrece, y verás que queda amortizado hasta el último céntimo que cuesta.

Emula claramente a una moto del Dakar, con un motor bicilíndrico en línea de 1200 centímetros cúbicos de cilindrada, que entrega una potencia de 112 CV a 7.250 revoluciones por minuto, que se entregan de manera muy lineal. Y la electrónica es uno de los grandes puntos fuertes de este modelo, con un motor que puede ser regulado por el sistema D-Mode, además de incorporar control de tracción en tres niveles, que es desconectable, o sistema de frenada combinada ABS inteligente.

Cuenta con un sistema de transmisión por cardan fiable y de mínimo mantenimiento, y su depósito de combustible tiene una sensacional capacidad de 23 litros, lo que se traduce en una autonomía descomunal. Y a nivel de equipamiento, se puede destacar las maletas laterales, el escape de titanio Akrapovic, la parrilla top case, los deflectores del viento, los intermitentes de LED, el protector del cárter, el caballete, el kit de faros antiniebla o la pantalla alta.

La Yamaha Super Ténéré puede ser tuya por...

Y para hacerla insuperable, esta Yamaha Super Ténéré puede ser tuya si inviertes apenas un total de 13.999 euros, lo que a todos nos parece una oportunidad que no se puede dejar escapar. Porque por ese precio, podrás conseguir una de las motos más completas, bonitas y funcionales que se han creado nunca.