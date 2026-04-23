Yamaha convierte en accesible la moto más deseada de su gama trail de 2010

Coches y Motos 23 ABR 2026 - 12:39h.

Es, en estos momentos, una de las mejores inversiones que se pueden realizar en el mercado

Yamaha le pone marchas al scooter

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En Yamaha han tenido el detalle de hacer que la moto más deseada dentro de la gama de las trail que tienen en su catálogo esté al alcance de todos los bolsillos. Le han puesto un precio muy accesible, y esto provoca que la Super Ténéré 1200 sea en estos momentos una de las mejores inversiones que se pueden realizar en el mercado. Desde que se creó, en 2010, no ha dejado de sufrir mejoras y actualizaciones, que provocan que a día de hoy todavía sea una de las mejores opciones que ofrece el mercado.

Es sin duda alguna la más aventurera más mítica, y el sueño de todos los pilotos del Dakar. Se construye a partir de un motor bicilíndrico en línea, de 1200 centímetros cúbicos de cilindrada, que rinde a una potencia de 112 CV a 7.250 revoluciones por minuto, que se entregan de manera muy lineal. Aunque, además de las increíbles prestaciones que ofrece este propulsor, creemos que lo que la hace más interesantes es su avanzada electrónica.

Porque se puede regular fácilmente a través del sistema D-Mode, que le da al motor un carácter más sencillo, mientras que el Sport le ofrece un mayor rendimiento en carretera. También incorpora el control de tracción en tres niveles, que se puede desconectar para su uso off-road. El sistema de frenada posee ABS inteligente, e incluye control de velocidad de crucero de serie. Mientras que el depósito de combustible, de 23 litros de capacidad, asegura una autonomía increíble.

El precio de la Yamaha Super Ténéré 1200 es de 13.999 euros

Y para acabar de ponerle la guinda al pastel, esta Yamaha Super Ténéré 1200 es más apetecible que nunca gracias a su asumible coste de apenas 13.999 euros, lo que nos parece una auténtica ganga.