Coches y Motos 28 NOV 2026 - 19:38h.

Este pequeño SUV coreano se ha renovado para seguir siendo una de las mejores opciones

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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El Kia Stonic continúa siendo una de las alternativas más interesantes para quienes buscan un SUV urbano con dimensiones manejables, una estética moderna y un precio relativamente contenido. La actualización del modelo ha introducido cambios importantes en el diseño exterior y en el equipamiento tecnológico, reforzando su posición frente a competidores como el Volkswagen T-Cross y el SEAT Arona. Entre sus versiones destaca el motor de gasolina de 115 CV con tecnología de hibridación ligera.

Esta mecánica permite disfrutar de unas prestaciones suficientes para numerosos desplazamientos cotidianos y obtener la etiqueta ECO de la DGT. Además, las promociones comerciales de Kia pueden mejorar considerablemente su atractivo, especialmente cuando se comparan versiones con equipamientos equivalentes. Sin embargo, conviene distinguir entre el precio al contado y las ofertas vinculadas a financiación, ya que las condiciones pueden modificar el coste final.

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Un diseño renovado con personalidad propia

El Kia Stonic mide aproximadamente 4,17 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su última actualización ha introducido un frontal inspirado en el lenguaje estético Opposites United de la marca, con unos faros de formas geométricas y una firma luminosa especialmente reconocible. También incorpora nuevos paragolpes y diferentes elementos decorativos que refuerzan su imagen de SUV urbano.

De perfil destacan una línea de techo relativamente horizontal, unos pasos de rueda marcados y unas protecciones inferiores oscuras. La trasera también ha recibido modificaciones, con unos pilotos de diseño más moderno y un portón que facilita el acceso al equipaje. El resultado es un automóvil que mantiene unas dimensiones compactas, pero ofrece una apariencia más tecnológica que la de su predecesor.

El habitáculo dispone de cinco plazas y una distribución práctica, con una segunda fila adecuada para desplazamientos habituales. El maletero ofrece aproximadamente 352 litros, una cifra correcta para un SUV urbano, aunque inferior a la de determinados rivales. El Volkswagen T-Cross y el SEAT Arona mantienen argumentos importantes en capacidad de carga, especialmente para quienes necesitan transportar equipaje familiar con frecuencia.

Un híbrido ligero de 115 CV

La versión de 115 CV utiliza un motor de gasolina turboalimentado de 1,0 litros acompañado por un sistema de hibridación ligera de 48 voltios. Esta configuración recupera energía durante las frenadas y proporciona asistencia eléctrica al motor térmico en determinadas situaciones. Su principal ventaja está en mejorar la eficiencia sin necesidad de conectar el automóvil a un punto de carga.

El Stonic puede incorporar transmisión manual o automática de doble embrague, dependiendo de la configuración comercial. La versión electrificada obtiene la etiqueta ECO de la DGT, una característica que puede resultar especialmente interesante para quienes circulan habitualmente por zonas con restricciones medioambientales. Sin embargo, no debe confundirse con un híbrido autorrecargable completo, ya que su capacidad para circular utilizando exclusivamente electricidad es muy limitada.

El Volkswagen T-Cross y el SEAT Arona ofrecen diferentes motores de gasolina TSI, con potencias competitivas y transmisiones manuales o automáticas. El Kia responde con una mecánica electrificada que puede ofrecer ventajas medioambientales, aunque la elección debe tener en cuenta también el consumo real, el comportamiento dinámico y el equipamiento disponible.

Los descuentos pueden cambiar la comparación

Kia utiliza habitualmente campañas promocionales que incluyen descuentos comerciales y condiciones especiales de financiación. Estas ofertas pueden situar determinadas versiones del Stonic en una posición competitiva frente a sus rivales, aunque no existe una rebaja única aplicable a todos los acabados. Por este motivo, conviene solicitar un presupuesto concreto del motor de 115 CV antes de comparar precios.

El interior actualizado incorpora pantallas digitales de hasta 12,3 pulgadas, dependiendo del acabado, además de diferentes asistentes de conducción y funciones de conectividad. Kia también mantiene su garantía comercial de siete años o 150.000 kilómetros, sujeta a las condiciones correspondientes.

El Stonic de 115 CV representa una alternativa interesante para quienes buscan un SUV urbano electrificado y con un diseño moderno. Frente al T-Cross y al Arona, sus principales argumentos están en la etiqueta ECO, la garantía y las posibles promociones. Sin embargo, los modelos del grupo Volkswagen pueden resultar más adecuados para quienes priorizan la capacidad de maletero.