Coches y Motos 13 NOV 2026 - 23:14h.

Este pequeño SUV es una gran opción para el día a día

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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Kia ha renovado profundamente el Stonic para mantenerlo entre las alternativas más interesantes del segmento de los SUV urbanos. Aunque conserva la base técnica del modelo original, la actualización introduce un diseño exterior mucho más moderno, un habitáculo digital y una gama mecánica que permite elegir entre gasolina convencional y tecnología de hibridación ligera.

Su planteamiento resulta especialmente atractivo para quienes necesitan un automóvil manejable, con cinco puertas y una posición de conducción elevada, pero no quieren dar el salto a un SUV compacto de mayor tamaño. Además, los descuentos comerciales pueden reducir considerablemente su precio de adquisición.

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Una imagen completamente renovada

El Kia Stonic mide aproximadamente 4,17 metros de longitud y mantiene una carrocería de cinco puertas. La actualización introduce un frontal inspirado en los últimos modelos eléctricos de la marca, con unos faros verticales y una firma luminosa especialmente reconocible. La parrilla tradicional ha dejado paso a una superficie más limpia, mientras el paragolpes incorpora una entrada de aire de grandes dimensiones.

De perfil mantiene unas proporciones relativamente convencionales, con una línea de techo elevada y pasos de rueda marcados. La trasera también ha cambiado, con unos pilotos de formas verticales y un portón rediseñado. El resultado es un SUV urbano que transmite una imagen considerablemente más moderna que la de su antecesor.

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Su longitud contenida facilita las maniobras y el aparcamiento, especialmente en calles estrechas y espacios reducidos. El maletero dispone de 352 litros, una capacidad suficiente para la compra semanal, el equipaje cotidiano y desplazamientos ocasionales. No alcanza el espacio de un Kia Sportage, pero responde a necesidades diferentes.

Dos motores de gasolina, uno con etiqueta ECO

La gama del Stonic incluye un motor turboalimentado de gasolina de un litro con dos niveles de electrificación. La versión convencional desarrolla 100 CV y utiliza una transmisión manual de seis velocidades. Por encima aparece la alternativa con tecnología mild hybrid de 48 voltios, que alcanza los 115 CV.

Esta configuración incorpora un pequeño sistema eléctrico que recupera energía y asiste al motor de gasolina durante determinadas situaciones. También obtiene la etiqueta ECO de la DGT, mientras la versión convencional mantiene el distintivo C. El Stonic microhíbrido puede asociarse a una transmisión manual o a una caja automática de doble embrague y siete velocidades, dependiendo del acabado.

Conviene recordar que no se trata de un híbrido autorrecargable completo como el Toyota Yaris Cross. Su sistema eléctrico no está diseñado para desplazar el automóvil de manera independiente durante trayectos prolongados. Sin embargo, ofrece una solución relativamente sencilla para mejorar la eficiencia y obtener las ventajas de la etiqueta ECO.

Más tecnología y precios promocionales

El interior del Stonic también ha experimentado una transformación importante. El salpicadero incorpora una configuración panorámica con dos pantallas de hasta 12,3 pulgadas, dependiendo del acabado. También dispone de conectividad con teléfonos móviles, cámara trasera y diferentes asistentes de conducción.

Los acabados superiores añaden elementos como climatizador automático, iluminación ambiental, asientos calefactables y llantas de mayor tamaño. La gama española contempla versiones Concept, Drive y GT-line. Los precios de tarifa superan los 23.000 euros en las configuraciones de acceso, aunque las promociones pueden reducir considerablemente el desembolso.

Se han anunciado ofertas próximas a los 19.000 euros para determinadas versiones, sujetas a condiciones comerciales. Antes de comprar conviene comprobar la financiación, el equipamiento y el coste total de la operación. El Renault Captur, el Seat Arona y el Volkswagen T-Cross ofrecen alternativas interesantes dentro del mismo segmento.

El Kia responde con un diseño renovado, dimensiones manejables y una garantía comercial de siete años o 150.000 kilómetros, sujeta a las condiciones del fabricante. Para quienes buscan un SUV urbano práctico y no necesitan una carrocería especialmente grande, el Stonic representa una opción que merece atención.