El nuevo Kia EV2 es, para muchos, el modelo más bonito de la historia eléctrica de Kia

Coches y Motos 12 NOV 2026 - 19:07h.

El nuevo eléctrico coreano tiene muchos argumentos para triunfar en España

El nuevo Kia EV9 es, para muchos, el coche más espectacular jamás creado por Kia

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Kia ha conseguido desarrollar una identidad estética muy reconocible dentro del mercado de los automóviles eléctricos. Modelos como el EV6, el EV9 o el EV3 han demostrado que la marca coreana está dispuesta a apostar por carrocerías diferentes y soluciones de diseño poco convencionales. El nuevo EV2 continúa esta tendencia, pero traslada su lenguaje visual a un formato mucho más pequeño.

Se trata de un SUV eléctrico urbano que busca combinar una imagen futurista con dimensiones manejables y un interior sorprendentemente versátil. Su llegada amplía la gama eléctrica de Kia por la parte inferior y permite acceder a una propuesta que mantiene numerosos elementos estéticos de modelos considerablemente más caros.

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Un diseño atrevido en formato compacto

El Kia EV2 mide aproximadamente cuatro metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su diseño está inspirado en la filosofía Opposites United, que combina superficies geométricas con elementos visuales de apariencia tecnológica. El frontal incorpora unos faros verticales situados cerca de los extremos de la carrocería, acompañados por la característica firma luminosa Star Map.

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La zona central presenta superficies relativamente limpias, mientras el paragolpes utiliza formas marcadas que refuerzan su imagen robusta. De perfil destacan unos pasos de rueda pronunciados, una línea de techo elevada y una superficie acristalada que favorece la sensación de amplitud. La trasera mantiene una estética geométrica, con unos pilotos situados en los extremos y un portón de grandes dimensiones.

El resultado es un SUV pequeño que recuerda visualmente al EV3 y al EV9, pero presenta proporciones propias. Aunque considerar que es el Kia eléctrico más bonito depende de los gustos personales, su diseño representa una alternativa interesante a los urbanos de formas más convencionales.

Un habitáculo pensado para aprovechar el espacio

El interior mantiene una distribución moderna, con un salpicadero horizontal y diferentes pantallas digitales. Kia utiliza una configuración panorámica que combina instrumentación, controles de climatización y sistema multimedia. También dispone de diferentes soluciones destinadas a mejorar el aprovechamiento del espacio.

Una de las características más interesantes está en la posibilidad de escoger configuraciones de cuatro o cinco plazas. La variante de cuatro asientos permite desplazar longitudinalmente los asientos posteriores para aumentar la capacidad de carga. Kia anuncia hasta 403 litros de maletero en esta configuración, mientras las versiones de cinco plazas pueden alcanzar aproximadamente 362 litros con la banqueta adelantada. Estas cifras resultan especialmente interesantes para un automóvil eléctrico urbano.

Hasta 453 kilómetros de autonomía

El EV2 dispone de diferentes configuraciones mecánicas y de batería. La versión de acceso utiliza una batería de 42,2 kWh y un motor eléctrico de 147 CV. Kia anuncia hasta 317 kilómetros de autonomía WLTP para esta configuración. Por encima aparece una alternativa de mayor autonomía, que puede alcanzar hasta 453 kilómetros según las especificaciones previstas.

La gama también incorpora carga rápida en corriente continua y diferentes funciones de conectividad. Algunas cifras permanecen sujetas a la homologación definitiva y pueden variar según el acabado. El EV2 no pretende ofrecer las prestaciones de un EV6 ni la amplitud de un EV9.

Su principal atractivo está en trasladar una estética moderna a un automóvil más pequeño y accesible. Para quienes buscan un eléctrico urbano con personalidad y un interior práctico, representa una de las propuestas más interesantes de Kia.