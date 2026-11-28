Coches y Motos 28 NOV 2026 - 21:10h.

El nuevo Q3 es uno de los SUV premium más atractivos del mercado

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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Audi ha renovado profundamente uno de sus modelos más importantes dentro del mercado de los SUV premium. La tercera generación del Q3 introduce una carrocería de diseño más deportivo, un habitáculo completamente actualizado y una gama mecánica que combina motores de gasolina, diésel e híbridos enchufables. Su objetivo es competir directamente con modelos como el Mercedes GLA, el BMW X1 o el Volvo XC40, manteniendo una posición destacada dentro de un segmento especialmente exigente.

El nuevo Audi Q3 también representa un avance importante respecto a su predecesor en tecnología y electrificación. La marca alemana ha apostado por una presentación interior inspirada en modelos de categorías superiores, además de una carrocería que transmite una imagen más contundente. El resultado es un SUV compacto que busca combinar elegancia, prestaciones y funcionalidad familiar.

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Un diseño más agresivo y moderno

El Audi Q3 mide aproximadamente 4,53 metros de longitud y utiliza una carrocería de cinco puertas. Su frontal incorpora una parrilla Singleframe de grandes dimensiones, unos faros estilizados y diferentes superficies que refuerzan su imagen deportiva. Las versiones superiores pueden incorporar tecnología de iluminación avanzada y elementos específicos que acentúan su personalidad.

De perfil destacan unos pasos de rueda marcados, una línea de techo ligeramente descendente y unas proporciones equilibradas. La trasera incorpora unos pilotos horizontales y una firma luminosa que contribuye a reforzar la anchura visual del automóvil. Audi también ofrece diferentes acabados exteriores, incluyendo configuraciones S line que incorporan paragolpes específicos y llantas de mayor tamaño.

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El habitáculo dispone de cinco plazas y una segunda fila que puede desplazarse longitudinalmente para adaptar el espacio disponible a las necesidades de los ocupantes. El maletero alcanza hasta aproximadamente 575 litros en determinadas configuraciones, dependiendo de la posición de los asientos. Esta versatilidad constituye uno de sus principales argumentos frente a rivales de dimensiones semejantes.

Un interior tecnológico de nueva generación

El salpicadero incorpora una instrumentación digital de 11,9 pulgadas y una pantalla multimedia central de 12,8 pulgadas. Ambas forman parte de una superficie panorámica orientada hacia el conductor, con una presentación semejante a la de otros modelos recientes de Audi. También dispone de diferentes funciones de conectividad, asistentes de conducción y sistemas destinados a mejorar la comodidad.

La marca ha introducido una nueva distribución de mandos y controles, con soluciones que buscan liberar espacio en la consola central. Dependiendo del acabado puede incorporar iluminación ambiental configurable, asientos deportivos, sistema de sonido avanzado y diferentes materiales decorativos. El objetivo es ofrecer una experiencia próxima a la de modelos premium de mayor tamaño.

Gasolina, diésel e híbrido enchufable

La gama incluye diferentes motores, entre ellos una versión de gasolina 1.5 TFSI de 150 CV con tecnología de hibridación ligera. Esta configuración utiliza una transmisión automática S tronic y obtiene la etiqueta ECO de la DGT. También existen alternativas diésel y motores de gasolina más potentes, algunos asociados a sistemas de tracción total quattro.

Una de las versiones más interesantes es el Q3 e-hybrid, que combina un motor de gasolina con propulsión eléctrica y desarrolla 272 CV. Su batería de 25,7 kWh de capacidad nominal permite superar los 100 kilómetros de autonomía eléctrica homologada WLTP en determinadas configuraciones. Esta versión obtiene la etiqueta CERO de la DGT y puede resultar especialmente interesante para quienes disponen de un punto de carga habitual.

El Mercedes GLA y el BMW X1 representan alternativas consolidadas dentro de esta categoría, con diferentes configuraciones mecánicas y equipamientos. El Audi Q3 responde con un diseño renovado, un habitáculo tecnológico y una gama electrificada más completa. Su principal limitación continúa estando en un precio que puede aumentar considerablemente al incorporar equipamiento opcional.

El nuevo Q3 busca reforzar la posición de Audi entre los SUV compactos premium. Su combinación de imagen deportiva, tecnología y diferentes alternativas mecánicas lo convierte en una propuesta competitiva frente a Mercedes y BMW, especialmente para quienes buscan un automóvil familiar con una presentación sofisticada.