Cuesta menos que el Audi Q3 y, para muchos, es más atractivo

Coches y Motos 16 MAR 2026 - 06:09h.

Si buscas un SUV premium a precio de generalista, esta es una opción inteligente

Audi tiene un problema muy importante

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El Audi Q3 es uno de los SUV compactos premium más conocidos del mercado. Destaca por su tecnología, su calidad de construcción y la imagen de la marca alemana. Sin embargo, también tiene un precio elevado. Las versiones de acceso superan los 46.000 euros, dependiendo del motor y del equipamiento.

Frente a este modelo aparece una alternativa muy interesante. Se trata del Alfa Romeo Tonale, un SUV que combina diseño italiano, buen equipamiento y una gama mecánica eficiente. Muchos conductores lo consideran incluso más atractivo que algunos de sus rivales alemanes.

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Uno de los grandes argumentos del Tonale es su diseño. Alfa Romeo ha creado un SUV con mucha personalidad. El frontal incorpora la clásica parrilla triangular de la marca y unos faros muy estilizados. El resultado es un coche con una imagen muy deportiva y elegante.

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Un C-SUV muy premium a precio de generalista

También ofrece unas dimensiones muy equilibradas. El Alfa Romeo Tonale mide 4.528 mm de largo, 1.841 mm de ancho y 1.601 mm de alto. Su batalla de 2.636 mm permite aprovechar bien el espacio interior. El maletero ofrece 500 litros, ampliables hasta 1.550 litros.

Dentro del mercado compite con modelos muy conocidos. Entre sus rivales aparecen el BMW X1, el Mercedes GLA, el Kia Sportage, el Nissan Qashqai o el Renault Austral. Frente a ellos, el Tonale destaca por su comportamiento dinámico, su equipamiento y su carácter.

Pese a ser un SUV premium, su precio está lejos de lo que cuestan sus rivales directos de alta gama. El Tonale arranca desde 32.439 euros financiado o 35.207 euros al contado. En comparación, el Audi Q3 parte de más de 46.000 euros para una versión diésel o gasolina microhíbrida, ambas de 150 CV. O el Mercedes GLA, que arranca en 47.538 euros para, también, una versión diésel de 150 CV o una gasolina MHEV de 163 CV.

Así es el Alfa Romeo Tonale más barato

En cuanto al Tonale, la versión de acceso utiliza un motor diésel de 1.6 litros con 130 CV y 320 Nm de par máximo. Está asociado a un cambio automático de doble embrague de seis velocidades y tracción delantera.

En prestaciones ofrece cifras correctas para su categoría. Acelera de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos y alcanza 194 km/h de velocidad máxima. Además, homologa un consumo medio de 5,3 litros cada 100 km, una cifra muy razonable.

El equipamiento del acabado Tonale también es muy completo. Incluye pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cuadro digital de 12,3 pulgadas, faros Full LED y climatizador bizona. Todo ello convierte al Alfa Romeo Tonale en un SUV muy atractivo para quienes buscan diseño, tecnología y un precio más competitivo.