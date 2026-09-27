Más bonito y, para muchos, mejor que el Audi Q3

Coches y Motos 27 SEP 2026 - 18:09h.

Lexus tiene una alternativa al Audi que acaba siendo una compra mejor en todos los sentidos

El Audi que no parece un Audi llega a Europa

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El Lexus NX pertenece a una categoría algo superior a la del Audi Q3, pero las promociones y el precio de las versiones más equipadas del alemán pueden acercar ambos modelos. En ese punto, el Lexus ofrece una carrocería más espaciosa, una mecánica híbrida especialmente suave y un interior con una personalidad que resulta difícil encontrar entre los SUV compactos.

La ventaja se entiende mejor cuando se busca confort y refinamiento antes que una conducción deportiva. El NX está pensado para avanzar con tranquilidad, filtrar el ruido y reducir el consumo urbano sin que el conductor tenga que gestionar modos complicados ni conectar necesariamente el coche a un enchufe.

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Una imagen japonesa que evita la discreción alemana

La parrilla conserva la forma característica de Lexus, pero queda mejor integrada que en generaciones anteriores. Sus pequeñas aberturas se funden con el paragolpes y los faros muy finos prolongan la mirada hacia los laterales. El frontal tiene presencia sin parecer una pieza colocada delante de la carrocería.

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De perfil aparecen un techo ligeramente descendente, pasos de rueda marcados y una línea inferior que asciende hacia atrás. La pintura gana protagonismo porque las puertas evitan acumular pliegues. El Q3 tiene un aspecto sólido y reconocible; el Lexus resulta más atractivo para quienes busquen algo menos habitual.

La trasera utiliza una franja luminosa que recorre todo el portón. Por debajo aparece el nombre Lexus escrito con letras separadas. Es una zona limpia, ancha y especialmente lograda, capaz de distinguir el coche de noche sin recurrir a un dibujo excesivamente complejo.

El confort aparece en los pequeños detalles

Los asientos delanteros reparten bien la presión y permiten encontrar una postura relajada. Los mandos utilizados con frecuencia tienen un funcionamiento preciso y permanecen controles físicos para la temperatura. La gran pantalla central queda orientada hacia el conductor y se entiende mejor que el sistema de anteriores Lexus.

El aislamiento acústico es otro de sus puntos fuertes. En ciudad, el híbrido puede avanzar durante determinados momentos con el motor térmico apagado. En carretera, el ruido de rodadura y el aire quedan bien contenidos, creando una experiencia más próxima a la de un SUV de lujo que a la de un compacto elevado.

Las plazas traseras admiten adultos con comodidad y el maletero ronda los 520 litros, según versión. Es una diferencia importante frente al Q3 cuando el coche debe asumir vacaciones, sillas infantiles o equipaje frecuente.

Dos formas de aprovechar la hibridación

El NX 350h desarrolla 244 CV y no necesita enchufe. Su sistema híbrido reduce el consumo especialmente en ciudad y ofrece una respuesta automática muy suave. Para quien aparque en la calle, puede resultar la versión más lógica.

El NX 450h+ alcanza 309 CV y añade una batería enchufable capaz de cubrir buena parte de la rutina utilizando electricidad. Cuando se carga regularmente, combina silencio urbano, etiqueta Cero y potencia suficiente para viajar con absoluta tranquilidad.

El Audi puede ofrecer una dirección más directa y una lista de opciones muy extensa. El Lexus tiene argumentos para ser mejor cuando importan la suavidad, el espacio y una dotación abundante sin configurar cada detalle. Además, su diseño ha ganado equilibrio sin renunciar a la identidad japonesa. Para muchos, esa mezcla de elegancia, comodidad e hibridación resulta más convincente que la conocida sobriedad del Q3.