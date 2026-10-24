CF Moto pone en apuros a Yamaha y a Honda con una trail que combina equipamiento, potencia y precio

Coches y Motos 24 OCT 2026 - 12:13h.

Tras su última actualización, se revisó la ergonomía y se reajustó el motor para hacerlo más suave,

La alternativa, para muchos mejor, a la Yamaha Ténéré

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En CF Moto han vuelto a dar con la tecla, con una trail que reúne un avanzado nivel de equipamiento, unas buenas prestaciones y un precio que la hace muy competitiva en el mercado. Y es que nos parece que la 700 MT supera a la mayoría de las propuestas que ofrecen marcas como la Yamaha o la Honda, teniendo un diseño refinado que le permite presumir de una conducción más precisa y agradable, y que se puede elegir en color blanco y en color negro.

Tras su última actualización, se revisó la ergonomía, se reajustó el motor para hacerlo más suave, su diseño se enfocó más al adventure y se amplió el depósito de combustible, para darle dos litros más de capacidad, y garantizarle una autonomía superior. Ahora tiene una estética más moderna y atractiva en la parte frontal, mientras que el propulsor es uno de los más avanzados y modernos. Tiene una configuración de dos cilindros en paralelo, con una cilindrada de 693 centímetros cúbicos, que es de los más fiables.

Rinde a una potencia de 65 CV a 9.500 revoluciones por minuto, con un par máximo de 60 Nm a 6.000 rpm, asociado a una caja de cambios de seis velocidades, y con embrague anti-rebote incorporado. No le falta el ABS de doble canal, ni el control de tracción desconectable, los puños y asientos calefactables de serie o el sensor de presión de los neumáticos. Y en la instrumentación, tenemos una pantalla TFT de cinco pulgadas que muestra la información que necesitas conocer.

La CF Moto 700 MT tiene un precio de 6.995 euros

Para hacerte con la CF Moto 700 MT, lo único que vas a tener que realizar es un desembolso de 6.995 euros, lo que la hace tan apetecible e interesante.