QJ Motor pone una trail A2 en el radar de quienes sueñan con aventura

Coches y Motos 23 OCT 2026 - 15:36h.

El estilo adventure salta a la vista en cuanto vemos el conjunto que forman el carenado

La nueva QJ Motor es tan bonita que recuerda a la Ducati

Compartir







Desde QJ Motor han acercado a un público más amplio una trail que es magnífica, y que se puede conducir en caso de que tan solo dispongas del carné A2. Se trata de la SRT 300 DX, una opción sensacional para aquellos que sueñen con irse de aventura o de ruta con la moto por todo tipo de terrenos. Es perfecta para iniciarse en las motos de cilindrada media, por lo fácil y divertida que resulta de manejar, y tiene una estética que no nos puede parecer más llamativa.

El estilo adventure salta a la vista en cuanto vemos el conjunto que forman el carenado y el depósito de combustible, que tiene una capacidad de 10 litros. Es evidente que no es el más grande posible, pero encaja perfectamente en la estética de la moto, y gracias a un consumo contenido, presume de una autonomía superior a los 300 kilómetros. En la parte ciclo, todos los materiales son de buena calidad, y si pasamos al motor, nos encontramos con un propulsor más que destacable.

Y es que tiene un motor de un solo cilindro, de 292 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de rendir a una potencia de 28,6 CV a 8.750 revoluciones por minuto, con un par máximo de 24 Nm a 7.250 rpm. Lógicamente, es una moto que no busca ser la más rápida ni potente del mercado, pero sus cifras no son para nada malas. Y en la instrumentación, se encuentra una pantalla TFT digital de cinco pulgadas, con conectividad y función mirror screen.

La QJ Motor SRT 300 DX cuesta 3.999 euros

Pero lo que acaba de hacer diferente esta moto es su irrisorio coste. Porque únicamente vas a tener que desembolsar un total de 3.999 euros para que puedas tener en el garaje de tu casa la QJ Motor SRT 300 DX, todo un chollo.