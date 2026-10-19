Más atractiva y, para muchos, una alternativa muy seria a la QJ Motor SRT 900
Se caracteriza por su aspecto robusto
QJ Motor tiene una alternativa a la Triumph Daytona 660 que sorprende por potencia y equipamiento
Si estás pensando en conseguir una trail de cilindrada media, que te resulte, buena, bonita y barata, la QJ Motor SRT 900 es una opción muy a tener en cuenta. Pero en caso de que busques una alternativa menos conocida, y que no tenga nada que envidiarle en cuanto a equipamiento y diseño, entonces la SWM Superdual T/X puede ser lo que andabas buscando. Cuando le eches un vistazo y descubras todo lo que ofrece, comprobarás que merece mucho la pena.
Se caracteriza por su aspecto robusto, similar a una Husqvarna, y tiene una orientación off road que salta más que a la vista. No tiene carenado de ningún tipo, y sus suspensiones son de largo recorrido, siendo una trail como las de antes, muy ligera, pesa un total de 169 kilos, y realmente versátil. Las suspensiones están conformadas por una horquilla invertida con barras de 43 milímetros de diámetro, y el mono amortiguador trasero es con sistema de bieletas. En cuanto al ABS, es desconectable en la rueda trasera.
Tenemos en su interior un propulsor de un solo cilindro, con una cilindrada de 600 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 54 CV, aunque se puede limitar hasta los 47 CV para los que tan solo tengan carné A2. El propulsor es de cuatro válvulas y doble árbol de levas, alimentado por inyección electrónica, con un consumo homologado de cuatro litros por cada 100 kilómetros. Junto a su depósito de combustible de 18 litros, esto implica una importante autonomía. Y de serie, ofrece un gran nivel de equipamiento, como luces LED, caballete central o pantalla.
El precio de la SWM Superdual T/X es de 7.695 euros
Algo que impacta a todos a la hora de analizar esta SWM Superdual T/X es su apetecible precio, que se sitúa en unos muy razonables 7.695 euros, lo que es una verdadera oportunidad de mercado.