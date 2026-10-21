Ducati desafía a BMW y KTM con una trail que combina prestaciones y capacidad fuera del asfalto

Coches y Motos 21 OCT 2026 - 16:40h.

Así es la Desert X: todos los detalles

La BMW deportiva más bonita no la fabrica BMW

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Por si alguien pudiera tener dudas acerca de ello, en Ducati han dejado muy claro que no solamente saben hacer deportivas. También son capaces de crear motos perfectas para las rutas fuera del asfalto, como es el caso de una trail que le planta cara a BMW y a KTM, gracias a su excelente combinación de prestaciones, equipamiento, tecnología y precio. Así es la Desert X, un modelo que se merece nuestro total reconocimiento, y que es un 10 de 10.

Además, en este 2026 ha sufrido una serie de importantes actualizaciones, que incluye un motor nuevo, un chasis de aluminio mono casco, un depósito de gasolina más pequeño, frenos delanteros menores, más peso del conjunto, una nueva horquilla KYB o un nuevo control en la piña izquierda. En cuanto a las pinzas de freno, siguen siendo Brembo, y su consumo se mantiene en unos moderados 5,4 litros por cada 100 kilómetros, lo que no está nada mal.

Si pasamos al motor, utiliza un V2 de 890 centímetros cúbicos de cilindrada, que es capaz de rendir a una potencia de 110 CV a 9.000 revoluciones por minuto, con un par máximo de 92 Nm a 7.000 rpm. Tiene un característico sistema de distribución con alzada variable de las válvulas de admisión, y la electrónica se gestiona gracias a una IMU de seis ejes. Esto permite controlar el ABS, el control anti-caballito, el control de freno motor o el control de tracción, y tampoco le falta el quickshifter bidireccional. Y en la instrumentación, tenemos una pantalla TFT de cinco pulgadas.

La Ducati Desert X cuesta 17.590 euros

Si pasamos a valorar el coste que tiene esta Ducati Desert X, nos sorprende conocer que se puede adquirir en caso de pagar un total de 17.590 euros, algo que nos parece muy razonable.