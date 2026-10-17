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Coches y motos

Más barata y, para muchos, suficientemente capaz para plantar cara a la KTM 890 Adventure

Kove 800 X Pro
Kove 800 X Pro. Kove
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Sabemos que la KTM 890 Adventure es una moto increíble, pero hay otras opciones que nos resultan igual de llamativas, y que no tienen nada que envidiarle. Es el caso de la Kove 800 X Pro, que le planta cara y se presenta como una alternativa más barata. No le falta de nada si hablamos de prestaciones ni de equipamiento, con una tecnología muy avanzada, y un diseño que no pasa desapercibido. Esto la convierte en una auténtica oportunidad de mercado.

Es una trail con clara orientación off road, la favorita para los más cañeros, y que en este 2026 se ha actualizado notablemente. Entre sus novedades, se pueden destacar el acelerador electrónico, la interfaz de la instrumentación o el cubre manos de serie, entre muchas otras cosas. A esto le acompañan cinco modos de conducción seleccionables, control de velocidad de crucero, quickshifter bidireccional, control de tracción y ABS desconectables…

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El motor que tiene equipado es de dos cilindros, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, que entrega una potencia de 95 CV y un par máximo de 80 Nm. Las suspensiones son KYB, los frenos son Taisko y las llantas son Akront, mientras que en la instrumentación se puede encontrar una pantalla TFT de siete pulgadas con conectividad y en formato vertical. La iluminación es full LED, y creemos que no hay nada que se pueda echar en falta.

Consigue la Kove 800 X Pro desde 7.999 euros

Si quieres hacerte con la Kove 800 X Pro, debes saber que no hace falta pagar ninguna cifra que esté fuera de mercado. Bastará con poner sobre la mesa un total de 7.999 euros, lo que a todos nos parece una verdadera ganga, aunque este precio puede aumentar en función de los extras que desees equiparle.

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