Kove presenta una trail enfocada al off-road que puede hacer sudar a las grandes aventureras

Coches y Motos 06 SEP 2026 - 12:23h.

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En Kove presumen a todas horas de una de sus mejores creaciones, que es una trail enfocada hacia el uso off-road, que logra hacer sudar a las grandes aventureras. Esto se debe a su increíble diseño, su avanzado nivel de equipamiento y sus sensacionales prestaciones. Todo esto convierte a la 800 X Pro en una de las mejores compras que se pueden realizar, y es lógico que se haya convertido en una de las más buscadas y solicitadas.

En este 2026 se ha actualizado y mejorado todavía más, incorporando cubre manos de serie, una nueva interfaz en la instrumentación, acelerador electrónico, cinco modos de conducción, control de velocidad de crucero y quickshifter bidireccional. Todo esto consigue hacer de esta moto una auténtica maravilla, con un nivel de electrónico superior al de la media, sin descuidar que ya tenía ABS en tres niveles, y desconectable en la rueda trasera y en la delantera.

Si pasamos al motor, es de dos cilindros, con una cilindrada de 799 centímetros cúbicos, que declara una potencia de 95 CV y un par máximo de 80 Nm. En la parte ciclo, queremos destacar que monta suspensiones KYB, frenos Taisko, llantas Akront o neumáticos Pirelli, con un depósito de 20 litros de combustible, que garantiza una gran autonomía. La iluminación es full LED, y en la instrumentación nos encontramos con una pantalla TFT de siete pulgadas en formato vertical.

La Kove 800 X Pro cuesta 7.999 euros

El coste de la Kove 800 X Pro es uno de los grandes incentivos para querer conseguirla, al poder tenerla en casa si pagas un total de 7.999 euros, lo que a todos nos parece una auténtica ganga. No puedes tener dudas al respecto, y tienes que aprovechar esta ocasión para llevarte una de las mejores motos que existen actualmente en el sector.