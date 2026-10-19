Ducati pone al alcance de más bolsillos una de sus motos más codiciadas

Coches y Motos 19 OCT 2026 - 09:20h.

En 2025 por fin recibió la homologación Euro 5+

Más bonita que la Ducati, artesanal, hecha en Francia

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En Ducati han hecho un enorme favor a todos a la hora de poner al alcance de todos los bolsillos una de sus motos más codiciadas e interesantes. Esa es la Scrambler Icon, que nos parece una oportunidad de mercado que no se puede dejar escapar, siendo una moto sencilla en cuanto a aspecto, con un estilo neo retro que la caracteriza por encima del resto. Se ha actualizado a lo largo de los años para hacerla mejor, y en 2025 por fin recibió la homologación Euro 5+.

Se puede elegir entre un amplio arsenal de colores para esta moto, que incluyen el amarillo, el rojo o el negro, y cuenta con una imagen muy personal determinada por el faro delantero en forma de X, que incorpora una luz diurna DRL simulando un protector. El faro trasero también es fácil de reconocer por su forma semi circular, y las cubiertas de aluminio en la parte inferior del depósito le dan un toque distintivo a la par que deportivo.

Su motor tiene una curiosa estructura bicilíndrica en L, con una cilindrada de 803 centímetros cúbicos que rinde a una potencia de 73 CV, aunque se puede limitar sin problema alguno. Cuenta con acelerador electrónico ride by wire, que modula la entrega mediante dos modos de motor, y también dispone de ABS en curva y de control de tracción. Si pasamos al apartado de equipamiento, tenemos una pantalla TFT en la instrumentación de 4,3 pulgadas con conectividad.

La Ducati Srambler Icon cuesta 11.890 euros

Y como comentábamos al principio, en Ducati han hecho que este modelo sea muy accesible para la mayoría de públicos, pudiendo conseguir la Scrambler Icon sin la necesidad de hacer ninguna inversión astronómica. Porque tan solo vas a necesitar un total de 11.890 euros, lo que nos parece un chollo.